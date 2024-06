Giostra, stamani il vertice in Prefettura sulla consegna della lancia d’oro

Arezzo, 12 giugno 2024 – E’ iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione 2024 della Giostra del Saracino, stamani intanto si svolgerà il vertice con il prefetto Maddalena De Luca per decidere dove si terrà la consegna della Lancia d'oro sabato 22 giugno. Un nodo ancora da risolvere dopo che il terrazzino non è stato più concesso per la consegna al quartiere vincitore. In ballo sia la colonna infame, sistemazione trovata l’anno scorso, che il ritorno sotto la tribuna. Intanto sempre oggi riapriranno i quattro quartieri, tra cene sotto le stelle, grigliate e serate a tema. La settimana del quartierista animerà nei quattro angoli della città le serate tra feste ormai rodate e cene con menù tipici, accanto alla programmazione per i più grandi, spazio al pre Giostra dei bambini con animazione e giochi ogni sera. Stasera Santo Spirito riapre le griglie dei Bastioni, domani spazio agli aneddoti di Giostra, venerdì 14 la cena spettacolo Deciblè e sabato 15 dopo l’estrazione delle carriere festa Mamma Mia. La settimana si chiude domenica con la serata messicana e la notte dei giochi. Lunedì 17 torneo di briscola e tennis per bambini, martedì 18 la caccia al tesoro, il 19 aperitivo e Giostra simulata, il 20 proiezione della provaccia e half hour party, infine venerdì 21 la propiziatoria ai Bastioni. Il pre Giostra di Porta del Foro parte oggi con la cena spettacolo, domani serata dedicata ai racconti di Giostra. Tra le serate di punta quella di venerdì 14 con la cena al contrario, mille persone pronte a partire dal dessert per risalire fino all’antipasto. Sabato 15 cremisi Wave, il 16 la domenica dei Chimerotti. Lunedì 17 tutti in piazza, il 18 Foro imperiale con djset, mentre mercoledì 19 torna un grande classico l’Hawaiian party, il 20 country vibes e il 21 la propiziatoria apparecchiata in via San Lorentino. Porta Crucifera riparte oggi con l’apertura della cucina, giovedì Giostra in piazzetta e il 14 Brazialian party. Sabato 15 dopo l'estrazione delle carriere torna un classico rosso verde il Ceres party, il 16 una giornata col progetto Toscanabile, il 17 gonfiabili per bambini. Martedì 18 appuntamento con la 70esima cena del maccherone una delle serate di punta a Crucifera, il 19 tutti in piazza per la Giostra simulata, mentre il 20 torna il Leccio party dopo la provaccia. Finale con la propiziatoria allo slargo del 21 giugno. Anche il pre Giostra di San Giusto riparte oggi con l’aperitivo in piazza. Domani si corre la Run ten il memorial Caro Fardelli, il 14 serata Euphoria, il 15 smile night, il 16 si ricorda l’anniversario del comitato giovanile. Lunedì 17 sfide di Giostra, il 18 musica con la Tiziano Ferro tribute band Xverso, il 19 Cranium dj e il 20 Divus new school. Una lunga settimana di eventi che si concluderà il 21 con la propiziatoria a San Giusto.