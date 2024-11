Firenze, 20 novembre 2024 - È stata la nostra città, nella sua veste di promotrice di pace nel passato e nel presente, la protagonista del progetto “Firenze costruttrice di Pace" , promosso dalla Lega SPI CGIL Q1 “Spartaco Lavagnini” di Firenze e patrocinato dal Comune, che si è svolto lunedì scorso nello Spazio Alfieri di Firenze. Si tratta del primo di due incontri che vedono protagonisti gli studenti di cinque classi - una seconda, una terza, due quarte e una quinta -, appartenenti alle scuole superiori del Quartiere1: Duca d’Aosta, Galileo, Ss. Annunziata e il Liceo Artistico di Porta Romana. Scopo dell’iniziativa è far conoscere agli studenti il pensiero e l’opera di pace di personaggi che agirono nella realtà fiorentina del secondo dopoguerra, nonché fare il punto su quello che si è fatto in tempi più recenti, fino ad oggi, perché Firenze meriti ancora il titolo di Costruttrice di Pace. Ad aprire e condurre la mattinata è stata Patrizia Visconti, responsabile del progetto, mentre sul palco dei relatori si sono alternati Anna Scattigno (già docente universitaria di Storia della Chiesa), che ha parlato di Don Lorenzo Milani mettendo a fuoco, attraverso la “lettera ai giudici”, la sua convinzione che la legge della coscienza sovrasta anche la legge dello Stato. Da qui la legittimazione dell’obiezione di coscienza nei confronti di tutto ciò che è guerra o produce per la guerra; Patrizia Giunti (Presidente della Fondazione Giorgio La Pira), che ha presentato la figura del “Sindaco santo” e la sua opera continua e infaticabile, possibile grazie proprio al ruolo istituzionale che ha ricoperto, per comporre i conflitti in essere. Ancora, Luca Milani - già Presidente del Consiglio Comunale di Firenze -, che ha parlato dei tempi più recenti, illustrando fra l’altro la riconversione di industrie storiche fiorentine da produzione bellica a produzione civile, grazie ad un accordo che vide protagonisti la città, la CGIL e il Vescovo Piovanelli. Infine Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio LAMMA, che ha messo in luce come il cambiamento climatico possa creare occasioni di conflitti internazionali. Nel corso della mattinata hanno portato il loro saluto agli studenti il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione e il Presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli. Dopo un breve spazio in cui dalla platea sono state rivolte domande ai relatori, l’incontro è stato concluso da Alessandra Scaffai, segretaria della Lega SPI CGIL Q1, che ha dato appuntamento a tutti i presenti per il 10 marzo, quando a diventare protagoniste del secondo incontro saranno le classi stesse, esponendo i lavori che avranno elaborato sulla spinta delle suggestioni ricevute.