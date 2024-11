Giochi invernali, la Fiamma Olimpica farà sosta anche a Firenze, Siena e Livorno

Firenze, 26 novembre 2024 - Attraverso il viaggio della Fiamma Olimpica (e di quella paralimpica, con un percorso diverso), il coinvolgimento di tutta l’Italia nella grande festa dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 diventa concreto e non solo simbolico. Un coinvolgimento che riguarda, infatti, anche la Toscana, visto che la Fiamma olimpica partirà da Roma il 6 dicembre 2025, farà sosta a Firenze l’11 dicembre 2025, per poi concludersi a Milano il 6 febbraio 2026. In più, tra le città in cui farà sosta questo viaggio affascinante dei tedofori ci sono anche Siena (10 dicembre 2025) e Livorno (12 dicembre 2025).

A un anno esatto dall’accensione della fiaccola ad Olimpia, il Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha svelato i percorsi della Fiamma Olimpica e di quella Paralimpica.

Per quanto riguarda la Fiamma Olimpica, farà 63 giorni di viaggio, 60 tappe in Italia con 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della Penisola. Il viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del “sacro fuoco” che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026.

“Ogni passo di questo viaggio attraverso le nostre città, diventerà un momento di celebrazione e riflessione, ricordandoci il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere – spiega Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 202 – Quando la Fiamma percorrerà le nostre strade travolgerà milioni di persone con un calore unico e irripetibile: quello che solo lo sport sa trasmettere. Accendendo nei cuori delle persone la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande, il Viaggio della Fiamma Olimpica e il Viaggio della Fiamma Paralimpica saranno un'opportunità unica per l’Italia di brillare, ancora una volta, sulla scena mondiale”.