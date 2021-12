Firenze, 27 dicembre 2021 - Oggi, 27 dicembre, l'Opera di Santa Maria del Fiore informa che il Duomo di Firenze rimarrà chiuso ai turisti e aperto solo per il culto a causa dell'estrema riduzione del personale connessa all'attuale situazione pandemica. Lo scenario è in continua evoluzione. Incertezza dunque per quanto riguarda la situazione dei prossimi giorni. Al momento infatti l'Opera di Santa Maria del Fiore non è in grado di garantire che la Cattedrale di Santa Maria del Fiore sarà aperta ai visitatori nei prossimi giorni. Sarà comunque sempre garantita l'apertura della Cattedrale di Santa Maria del Fiore per il culto.

Maurizio Costanzo