Divieto di vendita di bevande alcoliche e in contenitori di vetro o lattine. L’ordinanza del sindaco per la partita Sangiovannese – Figline

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Divieto di vendita di bevande alcoliche e in contenitori di vetro o lattine. L’ordinanza del sindaco per la partita Sangiovannese - A.S.D. Figline 1965 e le modifiche alla viabilità

In vista della partita di calcio che si terrà lunedì 6 gennaio 2025 alle 14,30 tra la Sangiovannese e l'A.S.D. Figline 1965 allo stadio Fedini, valevole per il campionato di serie D girone E 2024/2025, il Comune di San Giovanni Valdarno ha emesso un'ordinanza temporanea per tutelare la sicurezza e la tranquillità pubblica in occasione dell’evento.

L’ordinanza, a firma del sindaco Valentina Vadi, prevede un divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di alcolici con gradazione superiore ai 5° e superalcolici, all'interno dello stadio comunale e nelle aree circostanti. Entrerà in vigore a partire da due ore prima dell’inizio della partita (alle 12:30) e fino a due ore dopo il termine della partita (alle 16:30). Il provvedimento è stato adottato per garantire un adeguato livello di sicurezza e ordine pubblico, in accordo con le indicazioni fornite dalla Questura, che ha già sottolineato la necessità di tali misure in eventi sportivi di questa portata.

Il divieto non riguarda solo lo stadio, ma si estende anche agli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e ai circoli privati situati nell’area compresa tra piazza Casprini, via Bolzano, via Perugia, via Villini Ilva, viale Gramsci, via Masini, via Pareto, via dell’Energia, via Ponte alle Forche e Lungo Don Minzoni. Tuttavia, è consentita la somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine solo ai clienti che consumano seduti ai tavoli, sia all’interno che all’esterno degli esercizi, con servizio assistito. Allo stesso modo, è permesso servire alcolici con gradazione superiore a 5° e superalcolici, sempre solo ai consumatori seduti ai tavoli, ma esclusivamente negli esercizi che non si trovano dentro lo stadio.

Gli esercenti sono tenuti a vigilare affinché i consumatori lascino i bicchieri di vetro, le bottiglie e le lattine sui tavoli o al bancone, per essere rimossi e smaltiti immediatamente dopo la consumazione.

Per quanto riguarda la viabilità, saranno attuate modifiche al transito e alla sosta nella zona intorno allo stadio. In particolare, dalle 12 alle 18, sarà interdetto il traffico su via Perugia e piazza Casprini. I tifosi locali potranno accedere allo stadio solo da via Masini o, a piedi, da via Bolzano, parcheggiando nella parte a nord di piazza Casprini o in via Bolzano, mentre i tifosi ospiti accederanno da via Perugia e parcheggeranno in via Perugia o nella parte a sud di piazza Casprini. La Polizia Municipale sarà presente sul territorio per garantire il regolare flusso del traffico e fornire indicazioni a tifosi e cittadini.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini e tifosi a collaborare con le autorità per assicurare un buon svolgimento dell'evento, nel rispetto della sicurezza e del decoro pubblico.