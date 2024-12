Arezzo, 20 dicembre 2024 – DEMOS: San Lorentino abbandonato!

Tra Sicurezza & Manutenzione, degrado edicola.

Due priorità per le campagne d’opinione 2024/2025 dell’Osservatorio DEMOS: Sicurezza & Manutenzione per la Città di Giorgio Vasari. Prevenzione e cura le azioni da mettere in campo per migliorare Arezzo, la sua qualità della vita.

A poca distanza da Casa Vasari, a Porta san Lorentino, un esempio lampante di degrado: lo stato in cui è abbandonata la vecchia edicola.

San Lorentino è una delle Porte “belle” di Arezzo, le mura ghibelline, il Quartiere giallo cremisi e quella splendida copia della Chimera che grazie a una operosa e valente Circoscrizione (quando la politica riprenderà la proposta di DEMOS dei Consigli Comunitari per democrazia, partecipazione, governo del territorio cittadino ?), alla Provincia e a privati munifici, tornò nei secondi anni ’90 per rimanere per sempre accanto al bastione in cui fu ritrovata. A lato della Porta, la storica edicola di San Lorentino oggi abbandonata all’oltraggio dell’incuria.

Fu luogo frequentatissimo dai lettori, assidui nel fermarsi, quattro chiacchiere nei pressi del giornalaio prassi di una comunità viva. Oggi San Lorentino è un quartiere decaduto, appare solo. Dai merli ghibellini via San Lorentino e via Marco Perennio (nomi cari agli aretini) si mostrano sempre più desertificate. Solo il Quartiere di Porta del Foro appare vivace con le sue Feste, l’apertura di un nuovo, fascinoso Museo di Quartiere. Riprendiamo un’idea dei soci del Quartiere: perché non restaurare l’Edicola di San Lorentino e farne un “biglietto da visita” per la Giostra di Arezzo gestito da Porta del Foro?

Manutenzione, cura, prevenzione, sicurezza, idee intimamente collegate per il Buongoverno della Città della Chimera.

DEMOS propone come per Saione, il Pionta, il Parco Mancini, anche per san Lorentino tra Prevenzione & Sicurezza il Carabiniere di Quartier; troppi balordi, non solo cecchini di bacheche nei pressi del bastione, ruote abbandonate, degrado e abbandono.

Ci piace riportare la frase di un abitante del quartiere che ha invitato l’Osservatorio DEMOS a segnalare, tra degrado e incuria lo stato delle cose: “guardate, guardate, quella che FU l’Edicola di San Lorentino”.

Arezzo ha bisogno di Sicurezza, manutenzione, cura.

Voler bene ad Arezzo!» dice DEMOS Osservatorio cattolici democratici