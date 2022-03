Covid Umbria, i dati del 2 marzo: quattro decessi, ma calano ricoveri e contagi

Perugia, 2 marzo 2022 - Calano i positivi e si riducono i ricoveri ospedalieri, ma ci sono quattro decessi in Umbria. Intanto sono 908 i nuovi positivi (ieri erano 961) mentre continua a crescere il dato dei guariti (+881). Sono 148 (-8 rispetto al 1 marzo) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (-1 rispetto al 1 marzo) in terapia intensiva, e 8.960 (+31 rispetto al 1 marzo) le persone in isolamento contumaciale.



Capitolo vaccinazioni: i dati dicono che sono sotto quota 1.000 inoculazioni al giorno. Il bollettino della Regione Umbria riporta 9.108 attualmente positivi al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.184 tamponi molecolari e 5.801 test antigenici. Il tasso di occupazione delle intensive secondo lo studio Agenas è stabile in Umbria (7%) Campania (6%), Friuli Venezia Giulia (9%), Liguria (8%), Lombardia (5%), Molise (5%), Piemonte (6%), Sardegna (13%), Sicilia (8%), Toscana (9%), Valle d'Aosta (9%) e Veneto (5%). In Umbria scende anche il tasso di occupazione nei reparti covid non di emergenza.