Covid Umbria, i dati del 18 luglio: 662 nuovi casi e 1 decesso

Perugia, 18 luglio 2022 - Salgono a 293, nove in più di domenica, i ricoverati Covid in Umbria. Scendono invece a otto, da nove, i posti occupati nelle rianimazioni e si registra un altro morto per il virus (1895 il numero complessivo dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi).

Emerge dai dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 662 nuovi casi (795 lunedì della scorsa settimana) e 635 guariti, con gli attualmente positivi in lieve cresciti a ora 23.447, 26 in più. Sono stati analizzati 1.945 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 34 per cento, in deciso calo rispetto al 39,86 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. Come si ricorderà parte da oggi l'incremento e una rimodulazione degli orari dedicati alle vaccinazioni anti Covid-19 nei distretti dell'Usl Umbria 1.