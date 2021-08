Firenze, 8 agosto 2021 - Moltissimi under 34, mentre aumentano gli over 80. Come si muove il virus in Toscana? Chi attacca e in quale città? I numeri forniti dalla Regione riescono a dare un quadro della situazione. Restano tanti i contagi tra gli under 34: sono la maggior parte dei 665 nuovi contagi registrati domenica 8 agosto.

Coronavirus Toscana 8 agosto, il bollettino

In particolare, sono 131 i nuovi contagi registrati tra gli under 18. Ma il maggior numero di contagiati è tra i 19 e i 34 anni: nella giornata di domenica 8 agosto sono infatti 265. Proseguendo, si registrano 125 casi nella fascia tra i 35 e i 49 anni, mentre sono 93 i contagiati nella fascia fra i 50 e i 64 anni, una di quelle su cui c'è maggior attenzione perché con più persone che ancora hanno deciso di non vaccinarsi.

Si nota comunque un aumento dei casi anche tra gli over 80, che fin qui non erano stati praticamente toccati dalla quarta ondata. Nell'ultimo bollettino sono 19 i contagiati: influiscono i focolai che vengono registrati in queste ore in un paio di rsa. Ma dove colpisce maggiormente il virus? In virtù di una densità di popolazione maggiore, sono 30 i nuovi contagiati under 18 in provincia di Firenze. Sotto pressione Pistoia, con 23 under 18 colpiti. Ma anche Lucca, che conta 43 contagiati in 24 ore tra gli under 34.

Anche in provincia di Pisa si assiste a un'impennata del virus: in tutto 93 i nuovi casi nell'ultimo giorno, di cui 37 nella fascia 19-34 anni.