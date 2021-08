Firenze, 8 agosto 2021 - Sono 665 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore tra sabato 7 e domenica 8 agosto. Lo comunica come di consueto il presidente della Regione Eugenio Giani. Resta elevato dunque il numero dei contagi in questa domenica di mare e di sole, in cui moltissimi toscani hanno iniziato le ferie nelle località di villeggiatura.

I 665 casi sono emersi su 14.553 test di cui 8.882 tamponi molecolari e 5.671 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,57%, mentre rispetto a ieri risale la percentuale di positivi rilevati sulle prime diagnosi: attualmente siamo al 10,9%.

Il giorno prima, sabato 7 agosto, i nuovi contagi erano stati 714. (Leggi il bollettino del giorno prima). Per fare un paragone con lo scorso anno, l'8 agosto 2020 i nuovi casi erano stati 23.

Ancora moltissimi gli under 34 positivi: è questa la fascia della popolazione in questo momento più esposta al contagio. Aumentano anche gli over 80 contagiati.

Ricoveri

Ci sono 11 ricoveri ordinari in più in Toscana nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone ricoverate ammonta adesso a 258. Di queste 23 sono in rianimazione.

Vaccini

Proseguono intanto le vaccinazioni in Toscana, anche con l'iniziativa "Vaccini in spiaggia" della Regione (oggi, domenica, il camper a cui tutti gli over 12 possono presentarsi è a Capalbio). Attualmente in tutta la Toscana sono 1.939.098 le persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino (su una popolazione totale di 3 milioni e 700mila cittadini circa). Le dosi totali di vaccini somministrate fin qui sono 2.367.102.