Cosa fare nel weekend in Toscana: mostre, tour gastronomici, fiere

Firenze, 1 aprile 2022 - Tour gastronomici, mostre, ma anche itinerari all'aria aperta. Il weekend del 2-3 aprile in Toscana propone diversi interessanti spunti per trascorrerlo con parenti o amici. Per qualche ora di relax in vista della nuova settimana. Ecco alcune idee nelle varie località.

Torna a Follonica il mitico "Piazze d'Europa", il mercato con banchi da tutti i Paesi del Vecchio Continente. Un appuntamento con tante proposte gastronomiche che in Maremma ha sempre riscosso un grande successo. Appuntamento da venerdì a domenica sera.

Torna a Firenze domenica 3 aprile il Vintage Market di Primavera. L'organizzazione è di Pimp My Vintage. Luogo del Market, il The Student Hotel. Protagonista appunto il vintage, con capi di ogni genere tra cui scegliere.

E' la prima domenica del mese e a Arezzo torna la Fiera Antiquaria, un appuntamento top a livello italiano per quanto riguarda l'antiquariato. "Quella del weekend - dicono gli organizzatori - sarà un’edizione speciale, un appuntamento brioso e colorato con il mondo dell’antiquariato, del modernariato e del vintage che anticipa la Pasqua". Si parte sabato con inizio alle 9.

Organizzato dal Lucca Comics & Games, parte una nuova edizione di Lucca Collezionando. Appuntamento il 2 e 3 aprile al Polo Fiere. Si tratta di una rassegna dedicata a fumetti e videogiochi con proposte molto interessanti per i collezionisti e per gli appassionati in genere.

Scarperia, in provincia di Firenze, nella splendida zona del Mugello accoglie sabato 2 aprile dalle 19 e domenica 3 aprile dalle 12 alle 19 la Sagra del fritto misto. Un grande ritorno per un evento sempre molto atteso. La sagra si svolge al Circolo Mcl. In contemporanea con la sagra spazio anche a "Collezionisti in piazza", una mostra dell'artigianato e dell'antiquariato. Aperto anche il Complesso Museale del Palazzo dei Vicari e il Museo dei Ferri Taglienti.

Una domenica speciale per Firenze quella del 3 aprile. I residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno infatti usufruire gratuitamente dei musei cittadini. Tante le attività proposte dalle strutture per le famiglie. Da Palazzo Vecchio a Palazzo Medici Riccardi fino al Museo del Novecento, non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Una mostra da non perdere a Siena. E' quella su Salvador Dalì, ospitata a Palazzo delle Papesse. La mostra è prorogata fino a primavera.