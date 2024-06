Cortona, verso la conclusione i lavori a Camucia. Aperta la rinnovata via Lauretana

Arezzo, 7 giugno 2024 – Completata la riqualificazione di via Lauretana, riaperta la strada nel centro urbano di Camucia. Si continua a lavorare in zona piazzale Europa per la realizzazione di percorsi protetti e nuovi attraversamenti pedonali. Dopo la conclusione degli interventi di rigenerazione urbana con fondi Pnrr a Camucia (piazza Sergardi e via Lauretana), la prossima settimana si concluderanno i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche su strade e marciapiedi della zona della Casa della salute.

Variazioni al traffico saranno inevitabili in via dei Mori per consentire le nuove asfaltature, un investimento dell’Amministrazione comunale di Cortona di 90mila euro. L’obiettivo è il ripristino del manto stradale e la realizzazione di opere che migliorano la sicurezza e l’accessibilità per le persone con difficoltà motorie.

In questi giorni vengono realizzati nuovi percorsi, attraversamenti pedonali e riqualificate le infrastrutture non conformi alle normative. Ad essere interessati dagli interventi sono alcune zone densamente popolate del centro urbano di Camucia, in particolare le strade che vengono percorse dagli utenti della Casa della Salute e del centro diurno per anziani.

Il piano interessa la zona di Via dei Mori, Darwin, Capitini e piazzale Europa e comprende nuovi attraversamenti pedonali, riqualificazione di marciapiedi e creazione di percorsi protetti.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione complessivo per Camucia, l’Amministrazione comunale ha investito ulteriori 45mila euro circa anche alla prosecuzione degli interventi sulle strade della zona con il rifacimento del marciapiede sino a piazza Chateau Chinon. Prevista anche la modifica dell’ingresso di verso la piazza al fine di renderlo maggiormente accessibile alle automobili ed ai pulmini scolastici mediante rimozione della recinzione, nuovo piano in calcestruzzo armato e nuova asfaltatura.