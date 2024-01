Cortona, oltre cento studenti contro la violenza sulle donne

Arezzo, 12 gennaio 2024 – È tutto pronto per «Rinascimento d’amore» l’incontro dedicato agli studenti delle scuole superiori con Stefano Pieri. Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i più giovani all’educazione sentimentale, in modo da prevenire la violenza di genere. L’iniziativa si svolgerà mercoledì 17 gennaio alle ore 10 nella sala del Consiglio Comunale. Dopo i saluti istituzionali, il conosciuto «psicologo di strada» già collaboratore e volto noto di trasmissioni Rai come «Uno mattina in famiglia», «Maturandi» e «Generazione Z», dialogherà con i ragazzi.

Saranno presenti gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli» e una delegazione di allievi dell’Isis «Angelo Vegni». «Abbiamo accolto con favore l’idea di Stefano Pieri di proseguire e approfondire quanto fatto in occasione della registrazione dell’ultima puntata di Uno mattina a Cortona - dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati - al di là della manifestazione di gesti eclatanti che fortunatamente non riguardano il nostro territorio, il compito del Comune e delle scuole, insieme alle famiglie è quello di prevenire questi fenomeni con iniziative culturali come questa».