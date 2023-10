Cortona, il Ced comunale a disposizione per il censimento permanente della popolazione

Arezzo, 13 ottobre 2023 – Dal 2 ottobre scorso ha preso il via una nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge 2.531 Comuni e circa 1 milione 46 mila famiglie, fra cui anche Cortona e un campione di nuclei familiari residenti.

Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

I nuclei familiari facenti parte del campione hanno ricevuto una comunicazione postale da Istat ed ora, secondo quanto previsto dalla normativa hanno l’obbligo di rispondere al questionario. La procedura si può espletare accedendo al portale https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/compilazione-online oppure chiedendo la visita del rilevatore o rivolgendosi ai centri comunali di rilevazione.

A Cortona l’Ufficio Comunale di Censimento si trova al quarto piano del palazzo comunale (a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13). Saranno previsti incontri con la popolazione nelle principali frazioni del territorio secondo un costituendo calendario di appuntamenti su Camucia, Terontola e Mercatale. Per contattare il personale è possibile scrivere a ced@comune.cortona.ar.it o telefonare ai numeri 0575637222 - 0575637207.