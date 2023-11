Conad lancia raccolta fondi per le donne vittime di violenza

Firenze, 22 novembre 2023 – “Contro la violenza sulle donne c’è ancora molto da dire e da fare”: questo il messaggio della campagna di raccolta fondi che, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Conad Nord Ovest e i soci sul territorio promuovono a favore di “D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza”, l’associazione nazionale che supporta circa 21mila donne, attraverso il lavoro quotidiano di oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio sul territorio nazionale, in sinergia con gli enti locali per supportare migliaia di donne e ragazze nel percorso per riconquistare la propria vita.

Attraverso l’iniziativa "Aggiungi 1 euro alla tua spesa", attiva dal 24 al 26 novembre in tutti i punti vendita Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (Roma e Viterbo) e Sardegna, i clienti avranno l'opportunità di contribuire alla causa. Aggiungere 1 euro alla spesa diventa un gesto di grande solidarietà ed il ricavato verrà interamente devoluto a 35 centri antiviolenza, molti dei quali associati a D.i.re, nel territorio di competenza della cooperativa.

In Toscana il sostegno andrà a Centro Antiviolenza di Arezzo - Pronto Donna, l’Associazione Artemisia di Firenze, l’Associazione Olympia de Gouges di Grosseto, il Centro Antiviolenza Luna di Lucca, l’Associazione Casa della Donna di Pisa, l’associazione Percorsi di Libertà - Centro La Nara di Prato, l’Associazione Donna chiama Donna di Siena e il Centro Antiviolenza Aiuto donna di Pistoia e le Associazioni D.i.RE di Massa Carrara e Livorno.

“Rinnovare il nostro impegno a sostegno delle donne vittime di violenza, supportando attivamente la loro battaglia per l'eguaglianza e la libertà, si rende oggi più che mai necessario. I drammatici eventi, anche degli ultimi giorni, sono l’ennesima dimostrazione di quanto ancora si debba fare per debellare quella che è una vera e propria piaga della nostra società.” - dichiara Roberto Toni, Presidente di Conad Nord Ovest – “La Cooperativa e i Soci si dedicano da sempre a costruire legami di fiducia nelle comunità, cercando di rispondere alle loro esigenze. Questa iniziativa vuole essere un richiamo all'azione per tutti: ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza nella vita di chi lotta ogni giorno per la propria libertà e dignità. Un impegno che portiamo avanti poiché, in qualità di realtà fortemente radicata nel territorio, ci sentiamo in dovere di diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza, opponendoci a ogni forma di violenza.” "Siamo molto contente che Conad Nord Ovest abbia deciso di proseguire nel sostenere D.i.Re.” - dichiara Antonella Veltri, Presidente D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza – “E' un segnale importante, che arriva anche dalla risposta positiva che i clienti hanno dato lo scorso anno. Continuiamo a costruire relazioni per diffondere sempre più la consapevolezza sulla violenza alle donne e la necessità di cambiamento culturale che è ormai sempre più urgente.”

Il rinnovo della collaborazione con D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza rappresenta una conferma importante da parte di Conad Nord Ovest, che così vuole ribadire il suo impegno verso la comunità. Lo scorso anno, la campagna ha avuto grande successo e la generosità dei clienti ha permesso a Conad Nord Ovest di donare per la causa, a D,i.Re e ai centri antiviolenza coinvolti, già oltre 135 mila euro.