Arezzo, 12 aprile 2025 – Completati i lavori di rifacimento del muro di recinzione della Scuola Primaria e Infanzia di Levane, un intervento complessivo di 90mila euro “Siamo davvero soddisfatti di aver completato i lavori in tempi record, raggiungendo ottimi risultati sia sotto il profilo della sicurezza che del decoro - afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - Il muro di recinzione della scuola è stato demolito e ricostruito completamente a partire dalle fondamenta includendo anche un sistema di drenaggio innovativo che permetterà di smaltire in modo efficace le acque provenienti dal terrapieno della piazza. Grazie a questi lavori, i bambini potranno usufruire di nuovo del resede in considerazione delle belle giornate primaverili. Inoltre, nei prossimi giorni verrà rimosso il cantiere così che Piazza della Fiera tornerà ad essere utilizzabile per eventi come la Festa del Perdono, sempre molto partecipata, e verrà riaperto anche l’accesso pedonale che collega la piazza stessa a via Bologna, migliorando ulteriormente la fruibilità dell’area. Un intervento che ha riqualificato non solo la scuola, ma anche l’ambiente circostante, confermando l’attenzione dell’Amministrazione comunale alle manutenzioni e alla sicurezza dei luoghi frequentati quotidianamente dai nostri figli e dalla comunità”