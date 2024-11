Colletta Alimentare, in Toscana 385 tonnellate di cibo raccolte

Firenze, 18 novembre 2024 – Sempre in prima fila, quando c’è da donare. Sabato scorso, la Toscana ha risposto con entusiasmo alla 28ª Giornata nazionale della Colletta Alimentare, un evento che da quasi tre decenni rappresenta un simbolo di solidarietà e condivisione. Con 493 supermercati coinvolti e oltre 10mila volontari attivi, la regione ha raccolto 385 tonnellate di cibo, un risultato straordinario che testimonia appunto la grande generosità dei toscani.

Un gesto di comunità che unisce

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare, si inserisce nel contesto della Giornata Mondiale dei Poveri, richiamando il messaggio di Papa Francesco di aprire il cuore e le mani verso chi vive in difficoltà. In tutta Italia, sono stati oltre 12mila i supermercati partecipanti e decine di migliaia i volontari, tra cui giovani, studenti e membri di associazioni locali.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto manifestare il proprio sostegno, concedendo l’alto patronato e contribuendo personalmente con una donazione di beni alimentari. Un gesto simbolico che ha sottolineato l’importanza di questa giornata per il Paese.

Chi beneficia della Colletta Alimentare?

I prodotti raccolti saranno distribuiti nelle prossime settimane a 7.632 organizzazioni partner territoriali: mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori e centri d’ascolto. A livello nazionale, l’iniziativa raggiungerà 1,8 milioni di persone in difficoltà, offrendo un aiuto concreto in un momento storico segnato da crescenti disuguaglianze.

Tra i protagonisti della Colletta Alimentare, anche i detenuti di 40 istituti penitenziari italiani, che hanno dimostrato come chiunque possa contribuire, indipendentemente dalla propria condizione. Questo spirito di condivisione ha coinvolto anche numerosi enti e associazioni, come l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, i Lions Club International e molte altre realtà del territorio.

La Colletta continua online

Chi non ha avuto modo di partecipare sabato può ancora contribuire: la Colletta Alimentare continua online fino al 10 dicembre su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it.