'Coast to Coast', professionisti sociosanitari uniscono le regioni a partire da Firenze

Firenze, 15 aprile 2024 - Non sarà solo il breve tratto del golfo di Policastro a unire la Basilicata alla Toscana e viceversa per il tramite del mar Tirreno, o Napoli e Firenze “solo” per l'Eurostar e Italo e così via. A tutto quel patrimonio di legami che già esiste, non di rado legati all'emigrazione ma anche alla cultura, ora si unisce 'Coast to Coast', un'associazione scientifica tenuta a battesimo mesi fa nella Città del Fiore presso i locali de 'La Loggia' di Piazzale Michelangelo che riunisce professionisti impegnati in ambiti socio sanitari , provenienti da diverse regioni italiane e operanti nella sanità toscana, con la finalità di uno scambio concreto, anche attraverso esperienze nei diversi centri delle regioni, delle buone pratiche in questa materia. Nel pomeriggio di domenica 14 aprile a 'La Loggia' l'assemblea dell'associazione indetta dal presidente Professor Carlo Di Mario, cardiologo e direttore della Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari presso l’Università di Firenze ha presentato insieme al consiglio direttivo i progetti che si prefigge di sviluppare insieme alle istituzioni sui territori .

Significativa la presenza di professionisti di diverse regioni e il collegamento con il regista e attore Rocco Papaleo: "Sono interessato e curioso degli obiettivi che vi siete dati", ha detto Papaleo: "Come potete immaginare a 'Coast to Coast' sono molto affezionato". L’attrice Silvia Frasson ha regalato un'interpretazione divertente con un monologo su 'L’infertilità maschile'. Alla serata hanno partecipato l'assessora al Welfare Sara Funaro, la sindaca di Lastra a Signa Angela Bagni, l'assessora al sociale di Borgo San Lorenzo Carlotta Tai ,il consigliere delegato al Sociale e coordinatore della sanità dell'area metropolitana Nicola Armentano e altri tanti ospiti istituzionali che hanno ringraziato per la proposta progettuale . Di 'Coast to Coast' è presidente il Prof. Carlo Di Mario, vice la D.ssa Salvatrice Lo Bosco, segretaria la D.ssa Benedetta Giannasio, tesoriere il Dott. Piero Guarino. Coordinatori tecnico-scientifici: i medici Maria Rosaria Di Tommaso e Arturo D'Arienzo. Consiglieri dell'organo di amministrazione i medici Rocco Donato Damone, Francesco Lunghi e Gaetano Zaccara. Presidente onorario Giuseppe Caprarella.