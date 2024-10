Chiusi de La Verna, la nuova biblioteca

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sabato 19 ottobre alle ore 16:00, la Biblioteca Comunale ‘Fratello Sole, Sorella Luna’ inaugurerà ufficialmente la sua nuova sede in via Michelangelo 4, nel suggestivo scenario della montagna di San Francesco. Gestita dall’associazione ISDE Italia – Medici per l'Ambiente, la biblioteca rappresenta un centro di conoscenza, creatività e dinamismo culturale, rivolto a tutte le fasce d'età.

Ospitata in un edificio moderno, spazioso e luminoso, la nuova biblioteca sarà una risorsa preziosa per la comunità, offrendo un programma ricco di attività didattiche e artistiche. Situata a 900 metri di altitudine, nel cuore degli Appennini, questo spazio sarà un punto di incontro privilegiato per scuole, bambini, giovani e adulti, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle meraviglie della Natura.

"La nuova Biblioteca Comunale di Chiusi della Verna non è solo un luogo dove consultare libri, ma un vero e proprio laboratorio di idee e creatività. È pensata per stimolare l’immaginazione di chiunque la visiti, trasformandosi in una fabbrica dei sogni a contatto diretto con la bellezza del nostro territorio” hanno dichiarato il sindaco Tellini e David Swift, referente del settore laboratori.

“Con l'inaugurazione della biblioteca, Chiusi della Verna aggiunge un altro gioiello al proprio patrimonio culturale e naturale, offrendo ai cittadini un nuovo punto di riferimento per la crescita intellettuale e lo sviluppo creativo” ha concluso il sindaco Giampaolo Tellini .