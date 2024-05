Calcit e Ic Vasari insieme per Mani & Cuore

Arezzo, 16 maggio 2024 – Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giorgio Vasari di Arezzo con i docenti e la dirigente Marinella Verrazzani hanno consegnato lo scorso martedì al presidente del Calcit Giancarlo Sassoli più di 250 buste di carta decorate dagli studenti, dai più piccoli ai ragazzi della secondaria di primo grado.

Le buste saranno utilizzate per la seconda edizione del progetto “Mani & Cuore per il Calcit” in programma in piazza Grande domenica 26 maggio: in questa colorata occasione, il Calcit raccoglierà offerte grazie alla vendita di fantasiose coperte di lana fatte a mano che verranno inserite nel packaging realizzato dai ragazzi.

“Un progetto importante, che ha visto impegnati gli alunni di tutti i nostri 15 plessi” – afferma la dirigente scolastica Marinella Verrazzani “Tutta la comunità scolastica ha davvero messo mani e cuore per il CALCIT, realizzando le buste con estrema cura e attenzione.” Bellissimo momento nel resede della scuola, in cui Sassoli circondato dagli studenti ha ricevuto le buste delle classi di tutto l’istituto comprensivo, infanzia, primaria e secondaria di primo grado A conclusione dell’iniziativa, i ragazzi hanno intervistato Sassoli in un faccia a faccia all’insegna della solidarietà. Appuntamento imminente è ora il mercatino di beneficenza del 19 maggio a Tregozzano, che si svolgerà al parchino di Tregozzano Beneduci. L’Istituto Comprensivo “G. Vasari” parteciperà con alcune creazioni realizzate dagli alunni nel laboratorio pomeridiano di Recupero-riciclo e creatività “DecoriAmo”.

“Il Mercatino dei Ragazzi è una delle nostre manifestazioni più importanti, il fulcro della nostra attività. I ragazzi sono una parte essenziale della nostra Associazione. – ricorda il Presidente Sassoli durante l’intervista “Il ricavato del mercatino del 19 sarà destinato al servizio SCUDO che assiste i malati oncologici presso il proprio domicilio.”