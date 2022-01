Roma, 5 gennaio 2022 - Un altro picco per quanto riguarda i casi giornalieri di covid in Italia. Ne sono stati registrati 189.109 nella giornata del 5 gennaio. Alto anche il numero di morti, certo minore rispetto alle prime ondate ma comunque le cifre sono severe: 231 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 17,28%%, in aumento rispetto al 13,9% di ieri.

Tamponi in calo

Sono 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.228.410.

Ricoveri e intensive

Sono 1.428 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 36 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.364, ovvero 452 in più rispetto a ieri.

Attualmente positivi

Sono 1.265.297 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 140.245 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.566.947 e i morti 138.045. I dimessi e i guariti sono invece 5.163.605, con un incremento di 30.333 rispetto a ieri.

"Non sono dati da raffreddore"

"Non mi sembrano dati da raffreddore": è il commento postato su Twitter dal professor Raffaele Bruno, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Matteo di Pavia, il medico che ha curato e guarito Mattia Maestri, il manager di Codogno (Lodi) conosciuto come il «paziente uno» in Italia della pandemia di Covid-19. Il tweet dell'infettivologo pavese commenta i dati di ieri sulla diffusione dei contagi.

Bruno ha anche ripostato un suo commento di qualche giorno fa: «Spero che chi è preposto a prendere decisioni non si penta di aver preso scelte tardive per la tutela della salute della collettività. In particolare per chi ha altre patologie e non può curarsi perché gli ospedali sono pieni di pazienti Covid non vaccinati».