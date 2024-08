Assemblea dei soci sostenitori della Fondazione Guido d’Arezzo: ecco le nuove cariche di Amina Kovacevich e Mario Bruni

Arezzo, 30 agosto 2024 – Nella giornata di mercoledì 28 agosto i 41 soci dell’assemblea dei soci sostenitori della Fondazione Guido d’Arezzo hanno eletto Amina Kovacevich, attrice e regista, nonché tra i membri fondatori della scuola Libera Accademia del Teatro nel 1996, nuova presidente dell'assemblea, e Mario Bruni, già consigliere comunale e presidente della Commissione Assetto del Territorio ad Arezzo, rappresentante dei soci sostenitori delegato a presiedere in consiglio di amministrazione della Fondazione Guido d’Arezzo. Fondazione Guido d’Arezzo è l’ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio.

“Congratulazioni e buon lavoro ad Amina Kovacevic e a Mario Bruni per il loro impegno in Fondazione - ha affermato il sindaco di Arezzo e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli - Conosco entrambi e sono certo che svolgeranno un lavoro eccellente per creare quella cinghia di trasmissione tra l’assemblea dei soci sostenitori ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su cui si basa il successo in termini di diffusione e crescita della offerta culturale di una Fondazione come la nostra”.

Dichiara Amina Kovacevich “Sono molto felice di questo ruolo che mi impegnerò a svolgere al meglio, cercando di intensificare la sinergia tra soci e istituzioni”. Mario Bruni afferma “Prima di tutto devo ringraziare l'assemblea dei soci sostenitori, per avermi nominato quale loro rappresentante in seno al Cda della Fondazione Guido D'Arezzo. Questo mi rende doppiamente onorato, per l'indicazione dei soci e per il ruolo che avrò in un'istituzione così prestigiosa e Il mio impegno sarà massimo per meritare tanta fiducia.”