Anello di Vannacci con la X Mas, Anpi: «Riprovazione e sdegno»

Arezzo, 23 ottobre 2024 – L’Anpi interviene su Vannacci. «Apprendiamo dalla stampa locale e nazionale che il parlamentare europeo Roberto Vannacci è stato omaggiato, per il suo 56° compleanno, con un anello recante inequivocabili simboli fascisti.

A giudicare dalle foto che lo ritraggono con i suoi sodali, in occasione dei festeggiamenti, il politico in questione appare notevolmente soddisfatto del regalo ricevuto e lo palesa ostentando, ancora una volta, come in campagna elettorale, il simbolo della X Mas. La stampa mette in evidenza come l’anello sia stato, non a caso, forgiato ad Arezzo. La nostra città, infatti, risulta essere una sede di riferimento per il neo-movimento politico di Vannacci, che vanta in loco l’appoggio dell’associazione “Cultura Nazionale” e del suo principale esponente, Cristiano Romani.

E proprio da aretini ci sembra doveroso esprimere riprovazione e sdegno per questo disgustoso episodio che evidenzia come l’estrema destra non abbia, ormai, più alcuna remora a mostrare il suo vero volto, la sua contiguità con le ideologie fasciste e appare patetico il tentativo di Romani di sminuire l’episodio facendo riferimento alle origini romane dei simboli utilizzati e alla storia militare della X Mas. A dire il vero, più che patetiche, le affermazioni di Romani appaiono offensive del buon senso e dell’intelligenza degli aretini.

Riteniamo che debbano essere in primo luogo proprio gli aretini antifascisti a condannare questi rigurgiti nostalgici ribadendo il loro attaccamento ai valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Costituzione e respingendo in modo netto e deciso il delirio nostalgico di queste inquietanti organizzazioni.

Ci chiediamo, inoltre, se il comportamento di questi personaggi, e in particolare di questo esponente politico, non si configuri come un reato, poiché appare come una evidente esaltazione dell’ideologia fascista», conclude l’ANPI Arezzo