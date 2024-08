Aggressione violenta per rapina: 22enne con precedenti finisce ancora nei guai

Calcinaia, 21 agosto 2024 - I carabinieri della stazione di Calcinaia hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime degli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne di origine magrebina ma nato e residente nella Valdera, su ordine della sezione penale del Tribunale di Pisa. Nei confronti dell’uomo, già detenuto nell’ambito di altro procedimento penale, perché ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio, commessi nel territorio della Valdera, è stata emessa l’ordinanza della custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari.Il detenuto si è reso responsabile, sempre nella Valdera, di una violenta aggressione nei confronti di un uomo per impossessarsi del suo borsello contenente oltre agli effetti personali la somma di 230 euro. Il giovane è ora agli arresti nel carcere Don Bosco di Pisa.