A1, chiusure notturne alla stazione di Monte San Savino

Arezzo, 25 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte sul torrente Esse, riferisce Autostrade per l'Italia, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, secondo il seguente programma: dalle 22 di mercoledì

26 alle 6 di giovedì 27 giugno, sarà chiusa in entrata

verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Valdichiana; in uscita per chi proviene da Firenze: Arezzo; dalle 22 di giovedì 27 alle 6 di venerdì 28 giugno, sarà chiuso in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di

utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze:

Arezzo; in uscita per chi proviene da Roma: Valdichiana.