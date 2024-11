A Monte San Savino degustazione di olio extravergine di oliva con La Qualità in Tavola di Cia Toscana

Arezzo, 19 novembre 2024 – Le nuove produzioni di olio extravergine di oliva all’assaggio dei consumatori.

E’ in programma per domani, mercoledì 20 novembre a Monte San Savino (Arezzo) con il progetto La Qualità in Tavola, progetto di Cia Agricoltori Italiani della Toscana.

Appuntamento dalle ore 10, al Mercato settimanale, nel centro storico di Monte San Savino, con la degustazione di olio extravergine d’oliva.

I principali obiettivi del progetto La Qualità in Tavola sono quelli di promuovere la conoscenza della stagionalità; sostenere e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità; promuovere e valorizzare le filiere locali e le produzioni territoriali.

Cia Toscana allestisce uno stand per la presentazione del progetto La Qualità in Tavola, e per la presentazione di prodotti certificati Dop, Igp, Igt, biologico, Pat, distribuzione di materiale informativo.

Un progetto di Cia Toscana che farà conoscere ai consumatori le eccellenze toscane, quelle già famose nel mondo e quelle meno note. Il progetto valorizza infatti le produzioni agricole, i prodotti agroalimentari di qualità certificati (Dop, Igp, e vini a denominazione di origine), i prodotti da agricoltura biologica, il patrimonio agricolo e forestale e le produzioni agroalimentari tradizionali (Pat).