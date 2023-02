Serata di grande sfida in Champion's League per l'Hockey Sarzana

Una sfida del Sarzana

Sarzana (La Spezia) 8 febbraio 2023 - Serata europea per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Giovedì i rossoneri sono impegnati nella seconda gara della Champion’s League ospiti del Trissino, l’altra italiana inserita nel raggruppamento che vede impegnati anche il Porto e il Noia. Il Trissino è la leader solitaria del campionato di serie A1 e nella gara inaugurale della massima competizione europea ha ottenuto un ottimo pareggio sulla pista del Porto mentre i sarzanesi sono stati superati di misura al “Vecchio Mercato” dagli spagnoli. In questa stagione i confronti tra i rossoneri diretti da Paolo De Rinaldis e i veneti dell’ex Alessandro Bertolucci sono già state ben tre: doppio confronto in Supercoppa Italiana e andata del campionato prima della sosta natalizia e tutte sono state vinte dal Trissino. Una partita molto difficile dunque per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che è reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Follonica e comunque, tranne lo scivolone a Grosseto, sta disputando una stagione davvero positiva. Si gioca alle 20.45 al “PalaDante” di Trissino arbitrano Joaquin Pinto e Porfirio Fernandez della Federazione portoghese.