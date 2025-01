19 gennaio, Giornata della neve. Quando Firenze fu avvolta da giorni di gelo polare

Firenze, 19 gennaio 2025 – Oggi, nel giorno in cui si celebra la Giornata della Neve, riportiamo alla memoria quanto avvenne nel gennaio del 1709, quando Firenze e la Toscana, ma non solo, vissero un’odissea di ghiaccio. In confronto, le gelati anche forti che sono poi venute dopo, appaiono tutte insignificanti. Basti pensare che il "Ghetto Ebraico" venne attrezzato per ospitare i "profughi del gelo": si approfittò dei vicoli stretti per accendere ‘fornacette’ di pietra, e per non far evaporare il calore, i vicoli furono addirittura coperti. Ci fu un esodo disperato di famiglie dal Mugello e dalle montagne toscane alle pianure. Gli alberi da frutta arrivarono a scoppiare per il gelo. Centinaia di anziani, bambini e indigenti arrivarono a morire per la cosiddetta ‘Morte Bianca’. Il 19 gennaio ci si mise anche il forte vento a far crollare ulteriormente le temperature. I tappeti vennero messi alle finestre per riparare, per quanto possibile, dal gelo. E nel fuoco finirono anche mobili e suppellettili di casa.

Dal passato al presente. Dopo il periodo delle feste le temperature sono sempre più rigide e cresce il desiderio di lasciarsi incantare dalla magia della neve: quale modo migliore per farlo se non intraprendendo un’avventura on the road? Tra discese e sentieri di fondo, slittini, percorsi per “ciaspolate” e laghi ghiacciati, la montagna potrà essere vissuta ancora più intensamente in camper, muovendosi tra i numerosi campeggi e le aree di sosta vicino alle piste ed ai luoghi d’interesse, per un viaggio nel cuore dell’inverno. In occasione della Giornata Internazionale della Neve, che ricorre oggi, CamperDays - la piattaforma di noleggio camper leader in Europa - ha creato un viaggio on the road alla scoperta di mete per lo “snow hunting” (letteralmente, “ricerca della neve”) dove la neve è la protagonista assoluta. Una meta è Gressoney Saint Jean, in Valle d’Aosta: ai piedi del Monte Rosa, questo piccolo villaggio alpino è imperdibile per una vacanza in camper all’insegna delle attività invernali, della natura e del relax. In Trentino l’Alpe di Siusi è un altopiano spettacolare che si estende ai piedi del Massiccio dello Sciliar, un paradiso per chi cerca esperienze autentiche tra natura e tradizioni.

Gli appassionati di sci trovano qui un accesso privilegiato al comprensorio Dolomiti Superski. Livigno, colorato di un candido bianco durante l’inverno, è una destinazione da non perdere per chi desidera vivere la montagna in camper senza concentrarsi esclusivamente sugli sport invernali. Foresta Nera, Germania: così chiamata per il colore verde intenso dei suoi alberi, è un luogo che in inverno assume un fascino quasi magico. La zona dei laghi Titisee, composta da cinque pittoresche cittadine, prende il nome di “Feldberg” ed è una destinazione popolare per gli sport invernali grazie ad un comprensorio sciistico moderno e ben attrezzato. Interlaken, Svizzera: incastonato tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz, Interlaken è un paesino situato nella Svizzera occidentale che tra novembre e marzo si veste di bianco grazie alle abbondanti nevicate. Situata nei Pirenei orientali, Andorra è famosa per il suo clima soleggiato durante gran parte dell’anno, ma anche per le abbondanti nevicate invernali, che ne fanno una meta ideale per lo “snow hunting”. Carinzia, Austria: protagonista indiscusso di questa regione durante l’inverno è il lago Weissensee, una meraviglia naturale che si trasforma nella più estesa pista di pattinaggio su ghiaccio naturale d’Europa. Transilvania, Romania: il nome stesso della regione, che significa “oltre la foresta”, evoca un luogo dominato dal mistero e dalla natura.

Per chi è alla ricerca di avventure sulla neve, Poiana Brasov è una delle località sciistiche più apprezzate in tutta la Romania con i suoi impianti moderni e piste adatte ad ogni livello di esperienza. “Per vivere al meglio un viaggio on the road sulla neve - commenta Maximilian Schmidt, Managing Director di CamperDays - è fondamentale che il proprio veicolo sia equipaggiato con pneumatici invernali, e se necessario, catene da neve, rese disponibili al momento della prenotazione. Inoltre, quando si affrontano strade ghiacciate, è importante mantenere una velocità moderata e lasciare sufficiente spazio tra i veicoli per ridurre i rischi di frenate improvvise su superfici scivolose. Un altro aspetto da non trascurare è la pianificazione accurata del percorso, evitando strade ripide o particolarmente tortuose in condizioni di neve o ghiaccio. Bisogna poi verificare che il riscaldamento del camper sia in ottime condizioni al momento del ritiro del veicolo, per assicurarsi un viaggio a prova di temperature rigide”.