Tutte le sfumature del giallo al Festival di Pistoia

Nel prossimo mese di aprile, da venerdì 12 a lunedì 15, torna a Pistoia il Festival del Giallo, giunto al suo quattordicesimo appuntamento: un evento ormai tradizionale che è come sempre organizzato dall’associazione Giallo Pistoia e si svolge sotto la direzione artistica di Giuseppe Previti. Quest’anno il tema del Festival è: ’Misteri e casi irrisolti italiani’, un argomento interessante e avvincente, non solo per gli appassionati alla letteratura gialla, ma sempre di attualità. Saranno circa trenta gli ospiti che animeranno le giornate del Festival pistoiese del Giallo e che poi incontreranno il pubblico, affrontando i misteri che hanno lasciato dietro di loro, tante sofferenze e domande senza risposte.

Fra i tanti nomi presenti al Festival ci saranno il prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale vicario della pubblica sicurezza, gli scrittori Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto, Alessandro Berselli, Alessandro Robecchi, Piergiorgio Pulixi e Bruno Morchio, la criminologa Anna Vagli, Pietro Orlandi che parlerà della vicenda della sorella Emanuela, rapita a Roma il 22 giugno del 1983 e mai più ritrovata e il giornalista Sigfrido Ranucci della trasmissione Rai di apprfondimento giornalistico ‘Report’. Sarà un’edizione diffusa nella città e avrà un’anteprima sabato 30 marzo prossimo con l’inaugurazione della mostra ’Matite in Giallo’: saranno esposte opere di disegnatori di fumetti e umoristi che, da tutta Italia, hanno aderito all’invito di inviare opere declinate alla letteratura gialla. La mostra sarà ospitata nell’atrio del Palazzo Comunale, in piazza Duomo a Pistoia.