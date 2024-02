Tilt esaurimento globale con Debora Villa

Arezzo, 14 febbraio 2024 – Andrà in scena domenica 18 febbraio (ore 21) al Teatro degli Antei di Pratovecchio TILT - ESAURIMENTO GLOBALE, quinto appuntamento della stagione teatrale organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia.

Lo spettacolo, firmato da Debora Villa e Carlo Gabardini, porta all’attenzione degli spettatori un’attenta analisi della nostra società e di ciò che siamo diventati. I motivi per fare TILT sono davvero tanti: dalle risse negli ospedali agli haters sui social, dai politici che sfruttano l'attualità per racimolare consensi ai complottisti trasformati in opinionisti. Un esaurimento globale collettivo che sta prendendo il sopravvento sulla nostra capacità cognitiva. Pandemia, guerre, crisi climatica-energetica-economica, politica, terremoti, paure, insicurezze e psicosi collettive sono all’ordine del giorno e barcamenarsi è cosa davvero ardua. Ma esisterà un modo per gestire questo cortocircuito neuronale?

Su questo filo sottile si muove il nuovo spettacolo di Debora Villa, funambola equilibrista fra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica. Debora interroga se stessa cercando di capire che cosa significhi davvero essere felici. In continua interazione con il pubblico, invitato ad entrare metaforicamente nel suo cervello, parla di esaurimento per trovarne la causa, che forse, si trova proprio nelle origini dell'umanità, e magari una soluzione. A rompere totalmente gli schemi della narrazione teatrale un pezzo freestyle scritto per lei da Shade e musicato da Jaro, due icone della musica contemporanea. Al grido di "la forza delle donne non la uccidi" si fondono due generazioni unite dal desiderio di conferire alle donne il giusto riconoscimento nella storia.

TILT - ESAURIMENTO GLOBALE

di Debora Villa e Carlo Gabardini

produzione Si può fare productions

durata:1h 30’

