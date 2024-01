Spinta, fatta cadere e trascinata malamente da quattro ragazzini che volevano la borsa

Spinta a terra, trascinata per svariati metri da quattro ragazzi – all’apparenza ventenni – che in quella “nonnina“ claudicante, di 83 anni, devono aver visto una facile preda. Accade nel cuore di Empoli, alle 15 di sabato, mentre la città si prepara a festeggiare l’Epifania. "Mi hanno fatto di tutto per portarmi via la borsa. Mi hanno rovinato, ho avuto tanta paura", racconta Carla Niccolai, empolese doc, dal letto dell’ospedale San Giuseppe dov’è stata ricoverata per le fratture al bacino e all’omero e per l’ematoma alla testa. "Camminavo a braccetto con la mia vicina di casa (Antonella Parigi, 70 anni, ex oss alle Scotte di Siena) nel sottopasso ferroviario – racconta –. Il gruppetto ci ha superato e poi accerchiato. Sono caduta mentre mi strattonavano per poi scappare con le mie cose. Erano giovanissimi". Un’aggressione terribile interrotta solo dall’intervento di alcuni automobilisti e di una volante della polizia, che ora indaga per risalire all’identità dei malviventi. "Ho pensato fosse la fine – aggiunge la pensionata senese –. È stato un attimo, mi sono sentita strappare Carla da sotto il braccio. Stavamo soltanto passeggiando. Sono sotto choc. Non è giusto che accadano fatti del genere. Vogliamo più sicurezza e più controlli".

Elisa Capobianco