Sogno di un cocomero di mezza estate, tra degustazioni, racconti e musica una serata dedicata al Re dei Frutti estivi

Arezzo, 12 agosto 2024 – Il Cocomero frutto nobile di grande tradizione nella Valdichiana per una notte al centro dell’interesse e del gusto, nell’antica piazza Fra Benedetto di Foiano della Chiana.

Il cocomero è senza dubbio il Re dei frutti estivi. Quello che alcuni chiamano anguria, da tutti conosciuta come Cocomero, è un frutto antico che proviene dall’Africa tropicale, per la precisione dal deserto del Kalhari in Namibia. Di questa delizia si racconta già nell’antico Egitto oltre 5mila anni fa.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale di Foiano e la storica azienda Agricola Valdichiana Rampi, e prendendo in prestito una citazione shakesperiana, la notte di martedì 13 agosto alle ore 21 in piazza Frà Benedetto, nell’ambito del cartellone dell’Estate Foianese, è in programma la serata evento “Sogno di un Cocomero di Mezza Estate” sarà possibile degustare le varie tipologie ci cocomero prodotte in Valdichiana e conoscere la storia di questa delizia.

Il cocomero è da tempo coltivato con successo anche in Valdichiana, e, nel percorso di promozione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico promosso dal Comune di Foiano da alcuni anni, sarà al centro di un vero e proprio evento culturale/culinario e musicale.

Il cocomero è l'immancabile chiusura del feste di Ferragosto, degli incontri tra amici e delle grandi tavolate estive, martedì 13 agosto anche grazie alla presenza degli esperti come il coltivatore Pietro Rampi sarà possibile assaggiarlo ma soprattutto conoscerlo a fondo ed apprezzarlo.

La serata sarà allietata dalle note della band Caffè Sakerato.