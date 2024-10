Si apre con un omaggio a Enrico Berlinguer la terza giornata di ValdarnoCinema Film Festival

Arezzo, 9 ottobre 2024 – Si apre con un omaggio a Enrico Berlinguer, a 40 anni dalla sua scomparsa, con la proiezione di “Arrivederci Berlinguer!” di Michele Mellara e Alessandro Rossi la terza giornata di ValdarnoCinema Film Festival, in programma giovedì 10 ottobre alle 21 presso il Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo). L’ingresso è gratuito.

Arrivederci Berlinguer! di Michele Mellara e Alessandro Rossi che saranno presenti in sala è tratto in larga parte dal filmato sui funerali del politico e da una serie di materiali filmici provenienti dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, la proiezione sarà preceduta dalla presentazione del libro “Solo la verità lo giuro” di Antonio Padellaro.

La seconda giornata di festival si aprirà alle 16 con il concorso: Cross my heart and hope to die di Sam Manacsa a cui segue Roma Blues di Gianluca Manzetti, un coming of age dal sapore noir e indie che racconta di raccontare la capitale italiana infuocata, criminale, immobile, che nonostante tutto può ancora essere un luogo capace di generare amore. Alle 18 in programma Ivalu di Anders Walter e Pipaluk K. Jorgensen a cui seguirà Non credo in niente commedia di Alessandro Marzullo (che sarà presente in sala per il q&a). Il viaggio notturno nell'anima di quattro ragazzi alla soglia dei trent'anni che non vogliono rinunciare alle proprie passioni, nonostante il loro progetto di vita stia prendendo una direzione diversa da quella che speravano.