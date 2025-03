Arezzo, 27 marzo 2025 – Sabato sera “in Viaggio” con la musica

Il Rotary Club Cortona Valdichiana organizza una serata di beneficenza sabato 29 marzo 2025 al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino. L’occasione nasce dalla volontà di organizzare una raccolta fondi che possa essere utilizzata dal Club per i molteplici service che porta avanti sul territorio di pertinenza. Ricordiamo che i Comuni che afferiscono al Rotary Club Cortona Valdichiana sono Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano e Monte San Savino, quindi un territorio assai vasto e complesso.

Per questa ragione gli sforzi che il ROTARY club Cortona Valdichiana fa per essere presente e supportare iniziative di vario tipo, da quelle socio-sanitarie a quelle più espressamente culturali, sono molti e necessitano di numerose risorse. Si è pensato quindi di organizzare una serata che unisse l’intento umanitario alla piacevolezza di un incontro con la musica ed ecco ‘In viaggio con la musica’.

Saranno presenti due band musicali, M&M-Medici e Musica e i Radio Folk, che sul palco daranno vita a un vero e proprio viaggio nelle emozioni, con brani famosi attraverso i quali dar vita a ricordi, sentimenti e suggestioni speriamo piacevoli.

Dice Marco Margioni, portavoce degli M&M: “La nostra vita ricorda un po’ un viaggio in treno, che inizia quando nasciamo e nel nostro scompartimento incontriamo per primi i nostri genitori, i nonni, i fratelli. Salgono poi altre persone: altri parenti, amici, conoscenti, gli amori della nostra vita, poi i figli, i nipoti... Durante il viaggio i vagoni si scambiano e noi con loro. Le persone si mischiano, si conoscono o si ignorano, alcuni salgono per poi scendere alla prima fermata senza lasciare nemmeno un ricordo altri ci accompagnano per un lungo tratto... “La cosa più importante del nostro viaggiare”, prosegue Carlo Casettari, altra colonna portante del gruppo, “non è l’arrivo, ma il viaggio stesso. Tanto o poco che duri, sarà fondamentale quanto sapremo godercelo, e il ricordo che lasceremo negli altri compagni di viaggio: speriamo sabato sera di trasmettere le nostre emozioni e lasciare un gran bel ricordo negli spettatori”.

“Lo scopo della serata è talmente importante”, continua Daniele Bellaveglia, portavoce dei Radio Folk, “che abbiamo subito aderito con gran piacere all’invito del Rotary Club Cortona Valdichiana, così attivo sul nostro territorio. Speriamo di aiutare alla riuscita della manifestazione e soprattutto di vedere un teatro gremito di persone desiderose di contribuire ad una buona causa… anche perché, ci sarà da divertirsi!”.

Il Comune di Castiglion Fiorentino, sempre attento a questo tipo di service, oltre al patrocinio ha concesso anche l’uso del Teatro Spina, riconoscendo la bontà dell’iniziativa. “Desidero ringraziare di cuore il Comune di Castiglion Fiorentino, in particolare l’Assessore Massimiliano Lachi”, prosegue il Presidente del Rotary Club Cortona Valdichiana, Eleonora Sandrelli, “per la sensibilità cin cui ha immediatamente accolto la nostra richiesta. Con il Consiglio abbiamo deciso di scegliere Castiglion Fiorentino proprio per dare un segnale chiaro di presenza territoriale del nostro Club, in continuità con quanto già si sta facendo”.

Una serata dunque all’insegna delle emozioni e della beneficenza, che speriamo abbia una buona affluenza di pubblico per poter raccogliere fondi che saranno destinati, come detto, ai vari service sul territorio che il Club sta portando avanti e, anche, a contributo per il restauro della chiesa del Gesù di Castiglion Fiorentino. L’ingresso è a offerta (minimo 10€) ed è possibile prenotare poltrone e palchi chiamando lo 0575 637274.