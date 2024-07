Arezzo, 24 luglio 2024 – “Pyf Spazio Effimero” il progetto che unisce ceramica e fotografia d’autore con l’eccellenza di Barlesh

Silvia Chiassai Martini: “Una contaminazione che non si limita al cibo, ma con l’arte diventa un’esperienza”

Si chiama “PYF Spazio Effimero”, il percorso che unisce la cucina e il vino d’eccellenza con la ceramica e la fotografia d’autore, presso il ristorante Barlesh a Montevarchi. Un progetto mosso dall’amicizia trentennale tra lo chef Francesco Berardinelli, la ceramista Pauline Von Arx dell’azienda Christiane Perrochon di Bucine e il fotografo giapponese di fama internazionale, oggi residente a Parigi, Yutaka Yamamoto. Tutto questo ha portato al vernissage di opere che resteranno esposte fino al prossimo 15 settembre nel vicolo delle Filande, in una location dal fascino antico, adiacente al ristorante, nel centro storico cittadino.

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha promosso la mostra aperta al pubblico, alla presenza anche del proprietario dell’azienda “Petrolo” Luca Sanjust e dal direttore Marco Maffei di “Il Carnasciale” i cui vini hanno accompagnato l’evento.

“Il ristorante Barlesh dello chef Francesco Berardinelli – afferma il Sindaco - è uno dei punti di ristoro più innovativi e moderni del Valdarno, che attira una clientela da tutta Italia e non solo, perché è capace di unire la contemporaneità con la tradizione. E’ una “cucina improvvisa”, così come viene definita dallo chef, che si basa sull’eccellenza dei prodotti del territorio, in quel momento a disposizione. La sua bravura consiste proprio in questo, nella ricerca di prodotti unici e rari di cui la nostra cucina è tipica, passando anche da un’esperienza internazionale, come un bagaglio con cui Francesco è andato in giro per il mondo, tornando poi a casa, a Montevarchi, dove tutto è partito. Oggi Barlesh spinge la comunità ad un ulteriore passo in avanti, a riprendere un cammino delle emozioni tramite la contaminazione che non si limita al cibo e al vino, ma attraverso l’arte, con la ceramica d’autore e la fotografia, mette in moto tutti i nostri sensi per essere coinvolti in un viaggio che diventa “esperienza”

“E’ un evento artistico che nasce per gioco accanto a Barlesh e con Barlesh- afferma lo chef Berardinelli – la realizzazione infatti del catalogo delle bellissime ceramiche di Christiane ha portato a questa idea” “Un progetto – prosegue Pauline Von Arx - che dall’amicizia si è trasformato in spazio d’arte aperto al pubblico”

La mostra resterà aperta nei seguenti giorni e orari, martedì-venerdì: 11.00-14.00-18.00-21.00; il sabato su appuntamento