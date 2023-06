Portanova ricorre in Appello, 6 anni per stupro di gruppo

Il centrocampista Manolo Portanova, condannato a 6 anni per stupro di gruppo insieme allo zio Alessio Langella, ha già depositato il ricorso presso la Corte di appello, che deve fissare l’udienza. La sentenza è arrivata nel dicembre scorso, con rito abbreviato, e riguarda i fatti avvenuti nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento vicino a Piazza del Campo. Secondo l’accusa, sostenuta dall’attuale procuratore facente funzioni Nicola Marini, la ragazza pensava di trascorrere una serata con il calciatore allora in forza al Genoa. Ma qui sarebbe avvenuta, per il giudice, senza il consenso della studentessa, una violenza di gruppo. Tesi sempre fermamente smentita dagli imputati, fra i quali anche un 17enne che è stato condannato il 6 giugno a 3 anni dal tribunale dei minorenni di Firenze. In autunno si aprirà invece il dibattimento per l’amico Alessandro Cappiello. Fra i testimoni che sfileranno a Siena anche Ethan Torchio dei Maneskin.