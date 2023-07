Paolo Conte, altro che ’pigrizia’ Il ritorno in pista del maestro

di Andrea Spinelli

"C’è chi vede in me Duke Ellington e chi la pietra filosofale, magari sarà pure vero, ma io non me ne accorgo" - ammette Paolo Conte -. Più che una celebrità, mi sento quello a cui un giorno Bartali disse: "che sarebbe ‘sta storia del mio naso triste come una salita? Ti sei mai visto la nappa che ti ritrovi?". L’uomo del Mocambo aveva chiuso coi concerti, lasciando giù dal palco Bartali, Ellington e perfino la pietra filosofale. Poi è arrivato il via libera della Scala e ci ha ripensato, ben sapendo che qualsiasi diniego ad un’opportunità di esibirsi nell’emiciclo del Piermarini avrebbe rappresentato un utilizzo criminoso dell’avverbio “no”. Ma siccome “l’appetito vien mangiando e la musica suonando” s’è poi regalato un piccolo tour che domani approda sotto la luna del MusArt Festival in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze.

Avvocato, come ci si sente a stare sul piedistallo?

"Ci hanno messo un po’ di tempo ad arrivare a questa celebrazione. Ma non so se per merito o per l’età avanzata. Sentirmi chiamare Maestro, però, mi lusinga".

Nella sua attività è sempre valso il principio “cherchez la musique et la paresse” (la pigrizia). Più “musique” o “paresse”?

"Entrambe, ma non sempre. Ho lavorato tanto".

Delle tante vite immaginate (e raccontate) nelle canzoni, ce n’è una in particolare che avrebbe voluto vivere?

"Di recente m’è venuto abbastanza in simpatia il protagonista di ‘Vita da sosia’, canzone in cui, per raccontare l’accoglienza ‘mas tribolante’ riservata delle frequentatrici di una casa di tolleranza ad un tizio scambiato per un comandante della guardia civil, metto assieme lingua italiana, spagnola e dialetto napoletano".

Le sue canzoni sono dei piccoli film. Che impressione le fa avere tra i suoi estimatori pure divi hollywoodiani come Robert De Niro?

"Mi fa piacere, sono un ammiratore di De Niro".

Rimase sorpreso nel sentir dire a Marcello Mastroianni che gli assomigliava?

"Credo che Mastroianni mi volesse indicare come interprete del suo personaggio in ‘Sostiene Pereira’".

Se lo ricorda il suo primo concerto?

"Verso la metà degli anni Settanta nella hall di una vecchia funivia in disuso".

Quello in Piazza Santissima Annunziata è l’ultimo. E poi?

"Poi? Ah, la paresse!".