Palio dei Rioni: terminati i biglietti della tribuna di pietra. Ancora disponibili quelli delle tribune di ferro e per la piazza

Arezzo, 15 giugno 2023 – Ad un giorno dall’apertura della prevendita per assistere all’edizione 2023 del Palio dei Rioni Città di Castiglion Fiorentino, la tribuna di pietra è già sold out. Ancora disponibili i posti per le tribune di ferro e quelli per la piazza. Si ricorda, inoltre, che l’ingresso al campo per assistere alla manifestazione dovrà avvenire entro le ore 18.45, orario di scoppio del primo mortaretto.

Intanto proseguono gli appuntamenti di preparazione alla Corsa. Questo pomeriggio, ore 16.00, al Centro Ippico Serristori si terranno le visite veterinarie, la tradizionale benedizione dei cavalli sarà anticipata al venerdì mattina: in maniera solenne e prima che tocchino la pista, i cavalli verranno benedetti direttamente nelle stalle dei singoli rioni, secondo un programma curato da Padre Emanuele di Mare che partirà alle 10 con il Rione Cassero per proseguire alle 10.30 con Porta Romana e alle 11 con Porta Fiorentina. Dalle ore 9.30, le stesse stalle ospiteranno, inoltre, i piccoli castiglionesi per una visita guidata dedicata ai bambini con tanto di spuntino finale. Nel pomeriggio di venerdì 16 giugno, alle 17.30, si terranno, infine, le prove a 3 e 6 cavalli. Sabato 17 giugno, alle 17.30, sarà invece la volta della Prova Generale a 6 cavalli, al termine della quale, alle 18, in piazzale Garibaldi, verrà corso il “Paliotto – Memorial Giuseppe Gentili”, prima di passare alle cene propiziatorie dei tre rioni e allo spettacolo pirotecnico in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio a cui è dedicata la manifestazione.

Proprio alla Chiesa del Rivaio avrà inizio la fatidica domenica del 18 giugno: la Solenne Messa di benedizione del Palio, sarà solo il primo momento di una suggestiva giornata che proseguirà con il Corteo storico. Il Corteo si riunirà alle 15 in piazza del Municipio per sfilare, dopo la lettura del bando, per le strade del centro storico. Per la prima volta, dopo il Covid, tornerà anche il premio biennale che decreterà il vincitore della gara del corteggio. Sarà un colpo di mortaretto a sancire l’ingresso dei cavalli nel tondo di piazzale Garibaldi, dove alle 19 sarà finalmente il momento di correre il Palio.