Mauro malato di SLA sogna ai box della Ferrari: storia a Pisa

Mauro ha realizzato il suo sogno: una giornata a Monza durante le libere del Gp di Formula 1. Ammalato di Sla, è in carrozzina ma ha una grande passione: i motori. Grazie al team Deri Sla, dopo aver corso l’anno scorso il rally del Gp del Monte Serra, quest’anno ha respirato l’aria del tempio italiano della Formula 1. E’ stata una giornata di pura emozione per Mauro e per tutto il team: "A dividerci dai piloti – dice Stefania Mazzucchi, presidente dell’associazione – c’era solo un vetro, abbiamo visto la Ferrari e tutte le altre macchine da vicinissimo, è stata una avventura fantastica. Ci siamo svegliati alle 5 e siamo tornati alle 23 perché abbiamo trovato traffico. Non è semplice organizzare tutto, non so mai a cosa vado incontro. Ma quando riesco a realizzare un sogno, dentro rimane la magia di tutte le persone che mi hanno aiutato. Con noi è venuta un’infermiera del reparto di rianimazione: abbiamo caricato l’attrezzatura del pronto soccorso e siamo partiti. Siamo una gabbia di matti, scherziamo e ci divertiamo tantissimo".

Aiutare i malati di Sla a realizzare i loro sogni, questo è l’obiettivo del team Deri. E Stefania negli anni ha imparato che, con determinazione, tutto è possibile: "Faremo una cena di fine estate, con aperitivo e intrattenimento – chiude la presidente – il 15 settembre alla scuderia Villa Mori a Santa Maria a Monte. Il ricavato sarà devoluto all’associazione. Info e prenotazioni: 347 7414635".

Giulia De Ieso