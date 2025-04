Arezzo, 29 aprile 2025 – In un momento in cui si riscopre il valore della terra e del vivere secondo i suoi ritmi, nasce “L’Orto Facile per tutti”, un pomeriggio di incontro e condivisione dedicato all’orticoltura naturale e al riconoscimento delle erbe spontanee, spesso considerate infestanti, ma in realtà ricche di proprietà e utilizzi.

L’evento si terrà giovedì 8 maggio dalle 18.00 alle 19.30 presso Officine Capodarno, guidati dall’agronoma Dott.ssa Ilaria Camprincoli i partecipanti potranno conoscere le tecniche di coltivazione ecologica che rispettano la fertilità del suolo e promuovono la biodiversità, senza l’uso di sostanze chimiche. Oggi giorno molti di noi vorrebbero avere il tempo per occuparsi del proprio orto, far crescere rigogliose le piante che poi consumeremo con la nostra famiglia, ma impegni e lavoro non lo rendono possibile; grazie a questo breve incontro ognuno di noi potrà comprendere come coltivare senza impiegare troppa fatica e troppo tempo per occuparsi del proprio orto.

ORTICOLTURA NATURALE: L’ARTE DI COLTIVARE CON LA NATURA, NON CONTRO DI ESSA Durante l’incontro, si esploreranno i principi dell’orticoltura naturale, con particolare attenzione all’orto sinergico e alla consociazione tra piante. Si parlerà di suoli vivi, microrganismi utili, pacciamatura, rotazioni e tecniche di semina che seguono i cicli lunari. L'obiettivo è coltivare in modo rigenerativo, creando un equilibrio in cui ogni elemento ha una funzione e la natura lavora con l’uomo, non contro di lui.

LE “ERBACCE” CHE CURANO E NUTRONO Al termine dell’incontro impareremo a riconoscere le piante spontanee che spesso vengono strappate via come “infestanti”, ma che in realtà possono essere utilizzate in cucina o in preparazioni erboristiche. Dalla portulaca alla piantaggine, dal tarassaco all’amaranto selvatico, ogni pianta ha una storia da raccontare e un uso da riscoprire.

PROGRAMMA:

Ore 18:00 – Orticoltura naturale e pratiche rigenerative

Ore 19:00 – Conoscere le erbe spontanee che crescono tra gli ortaggi

Ore 19:30 – Saluti e chiusura incontro

INFO:

[email protected] – 3345302329 – www.officinecapodarno.it