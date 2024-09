“La Storia In Bici” a Castiglion Fiorentino

ARezzo, 19 settembre 2024 – Dal 2017 l’Associazione Culturale “La Storia In Bici” organizza ogni anno un percorso cicloturistico non agonistico che unisce la passione per le due ruote e l’originalità di un turismo ambientale e istruttivo, legato a fatti storico-sociali del nostro Paese.

Quest’anno, l’ottava edizione di quello che gli organizzatori hanno ribattezzato “Giro d’Italia cicloturistico e culturale” vuole celebrare e commemorare l’ottantesimo anniversario della campagna d’Italia della Quinta Armata Americana e delle truppe alleate per liberare l’Italia dal nazifascismo, dal settembre 1943 alla primavera del 1945, partendo da Salerno e arrivando a Verona. Il tour è partito lunedì 16 settembre da Salerno e terminerà mercoledì 25 settembre con l’arrivo a Verona. Un percorso di nove tappe che toccherà i luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale e inconterà i protagonisti di un capitolo fondamentale della nostra storia.

Il percorso toccherà anche Castiglion Fiorentino, che sarà la destinazione finale della tappa lunga 103 km in programma sabato 21 settembre e che partirà da Orvieto, passando per Città della Pieve e Castiglion del Lago. L’arrivo a Castiglion Fiorentino della carovana composta da un centinaio di cicloescursionisti, donne e uomini, è previsto intorno alle 15:30-16:00. Seguirà un breve momento di accoglienza e una piccola cerimonia di saluti con l’Amministrazione Comunale aperta alla cittadinanza presso il Palazzo Comunale. La carovana soggiornerà per una notte a Castiglion Fiorentino prima di ripartire, il giorno seguente, da Arezzo alla volta di Impruneta.

“Anche in questa occasione il binomio sport e cultura si conferma vincente, e suggella ancora una volta lo stretto legame che c’è sempre stato negli anni tra Castiglion Fiorentino e la comunità americana presente nel territorio”

Il progetto de “La Storia In Bici” ha coinvolto negli anni centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia e gode del patrocinio delle massime istituzioni politico-amministrative e culturali del Paese, gode dell’assistenza della Polizia di Stato ed è sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e del CONI. Al progetto collaborano il Centro Studi Americani di Roma, l’Università Roma Tre, il Politecnico di Torino, il Touring Club Italiano e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’intero evento potrà essere seguito attraverso i social de “La Storia in bici” grazie agli aggiornamenti e alle dirette dalla carovana della “Salerno - Verona 2024”.