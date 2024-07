La quinta edizione della Rassegna “Le Radici del Futuro-Scoperta e cura dell’ambiente” a Pratovecchio

Arezzo, 24 luglio 2024 – Ci siamo. La quinta edizione della Rassegna “Le Radici del Futuro-Scoperta e cura dell’ambiente” di Pratovecchio Stia è giunta al taglio del nastro. Titolo di quest’anno “Un nuovo sguardo sul mondo, come costruire una coscienza collettiva”. Dopodomani, giovedì 25 luglio, alle ore 18.00, presso il Padiglione delle Terme di Stia, si svolgerà la serata inaugurale con il primo seminario: “Il bosco ci parla: il messaggio degli alberi all’uomo e alle città. Come si salva il pianeta”. Ospiti del primo appuntamento Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Metereologica Italiana (in collegamento online), Andrea Gennai, responsabile Pianificazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Paola Ciampelli del Reparto Carabinieri Biodiversità e Paolo Berdini, urbanista, saggista ed ex assessore del Comune di Roma. Invitato a partecipare il presidente della Regione, Eugenio Giani. La Rassegna, organizzata dalle Comunità di Stia e Papianoinsieme, in collaborazione con Pro Loco e Cai Casentino, è patrocinata da Regione Toscana, Comune di Pratovecchio Stia, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e dall’Unione dei Comuni del Casentino.

Il secondo seminario “Ecosistemi naturali, un nuovo modello per l’economia: la natura non si associa mai alle regole del mercato” avrà luogo venerdì 26 luglio alle ore 20.30 al Castello di Porciano. Relatori Ugo Biggeri, co-fondatore di Banca Etica, Andrea Calzolari, esperto in finanza per l’impresa e cooperazione internazionale e Dipak Raj Pant, antropologo ed economista. Domenica 28 luglio sarà la volta della Tavola rotonda su “Disuguaglianze e ingiustizie della modernità: ispirarsi alla natura per creare società migliori”. Ad aprire i lavori il Sindaco di Pratovecchio Stia, presidente del Parco delle Foreste Casentinesi e di Federparchi, Luca Santini. Parteciperanno l’ex magistrato e giurista, Gherardo Colombo, il direttore di Oxfam Italia, Roberto Barbieri, il parroco di Stia e Papiano Don Gianni Marmorini. Seminari e Tavola rotonda saranno moderati dalla giornalista Annamaria Graziano.

Ad intervallare incontri e dibattiti - che ruoteranno tutti intorno al concetto di sviluppo sostenibile declinato sul piano ecologico, sociale ed economico, partendo sempre dalla necessità di guardare agli insegnamenti che arrivano dalla Natura – due escursioni nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La prima, dedicata ai più piccoli, il 26 mattina con partenza alle 8.45 dalla Chiesa di Badia Prataglia. La seconda, per gli adulti appassionati di trekking, il 27 luglio con appuntamento alle 8.45 a Ponte alla Fabbrica, località Gaviserri.