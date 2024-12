Arezzo, 5 dicembre 2024 – Venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 18.30, la Chiesa dello Spirito Santo - Mosaico di Andreina, a Indicatore (Arezzo), ospita la presentazione di “Frontemare. Storie comuni e straordinarie dai porti di Toscana”, libro di Massimo Canino (Minerva Edizioni).

L’iniziativa letteraria è promossa dall’associazione culturale Ezechiele APS.

IL LIBRO

L’amore per il mare e per il racconto sono i principali motivi che hanno spinto Massimo Canino a scrivere “Frontemare”, volume realizzato navigando a bordo di Mary Bird VII, la sua amata barca a vela.

Il noto giornalista italiano ha messo su carta le storie che gli sono state raccontate o che ha vissuto in prima persona toccando l’arcipelago e le coste della Toscana. Sono racconti di vita vissuta da persone straordinariamente normali, mai toccate dalla ribalta delle cronache ma non per questo meno importanti. Gente comune, la cui semplice esistenza diviene parametro di moralità, altruismo, passione per il proprio mestiere, onestà e amore verso il prossimo. Virtù da imitare, per gli uomini di oggi e di domani.

“Frontemare” è un libro-verità composto da un insieme di racconti diversi, di vite differenti per momento storico e contesto sociale che rappresentano, insieme, uno spaccato della nostra Italia migliore, la più bella, la più genuina.

BIOGRAFIA

Massimo Canino ha quasi sempre raccontato la vita degli altri, facendo il giornalista televisivo per quasi 40 anni. Dal 1979 al servizio dell’emittenza televisiva, prima locale poi nazionale, ha trovato piena realizzazione professionale nel 1991, quando inizia a collaborare con le reti Mediaset. Dal 1992 al febbraio del 2023 ha fatto parte del “team del biscione” con passione e orgoglio. Ha collaborato alla realizzazione del brand del Tg5 di Enrico Mentana come corrispondente dalla Toscana e si è occupato di cronaca, perlopiù giudiziaria.