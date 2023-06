Karaoke, relax e buon cibo Il dolce far niente delle star

La Versilia in estate più che mai capitale delle vacanze e luogo d’incontro oltre che di relax al mare. Ma non c’è solo la spiaggia bensì tante occasioni per ritrovarsi in un clima che è già quello delle vacanze. L’altra sera al Pura Vida di Forte dei Marmi, uno show fuori programmi che ha mandato in visibilio i frequentatori del locale. Qui Pago è l’attrazione fissa durante tutto il periodo estivo e il vincitore di Tale e quale show di Rai1 è apprezzatissimo. L’altra sera tra il pubblico è arrivato Giorgio Panariello che in Versilia è cresciuto. Appena lo ha visto Pago ha cominciato a intonare le canzoni di successo di Renato Zero e Panariello non ha resistito duettando con lui tra gli applausi dei presenti. Sempre al Pura Vida è di casa Demetrio Albertini ex campione del Milan e presidente del settore tecnico della Federazione Gioco Calcio. In tema di giocatori sono giorni di relax a casa per Giulio Donati, il difensore del Monza intercettato insieme ai suoi due procuratori Alessandro Moggi e Duccio Innocenti e con Simone Franco Monteforte, manager di Dolce e Gabbana. Nei giorni scorsi è arrivata al Forte Silvia Berri, blogger seguitissima nel campo della moda. Ad accoglierla Valeria Del Sarto e Sara Zucchini, imprenditrici, e le amiche Mughetta e Francesca. Silvia Berri è tata riconosciuta e acclamata dai fans. La dolce vita, riprendendo il termine felliniano, si sposta alle Cinque Terre con la Federica nazionale insieme al marito Matteo Giunta detto ’tato’. Una vacanza di pieno relax dopo le fatiche di Pechino Express. Cambio di scenario per l’attrice statunitense Gwyneth Paltrow che ha scelto una destinazione (lontana dai riflettori) in Umbria. Tuttavia, una foto la concede ai fan soprattutto dopo una bella mangiata all’italiana...