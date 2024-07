Installazioni, spettacoli ed ecologia, Kilowatt entra nel vivo

Arezzo, 17 luglio 2024 – Sesta giornata di Kilowatt Festival, giovedì 18 luglio a Sansepolcro: la manifestazione ideata e diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci di CapoTrave/Kilowatt continua a entusiasmare il pubblico con il suo ricco programma di eventi imperdibili e di grande interesse culturale. La giornata si apre alle ore 16:00, presso l’Oratorio di S.M. delle Grazie, con la prima nazionale di "Motus Mori - Museum" della coreografa tedesca Katja Heitman: un'installazione performativa che esplora il corpo umano come un archivio vivente di ricordi ed emozioni. Quattro danzatori incarnano i gesti raccolti dalle persone incontrate a ogni tappa europea del progetto. Un processo a lungo termine, per condividere la parte più sfuggente della nostra umanità. La performance visitabile dalle 16:00 alle 19:00 replicherà anche nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 luglio.

Dalle 17:00 fino alle 18:30, a Porta Fiorentina, proseguono le repliche di “Officina Oceonografica Sentimentale” della Compagnia Samovar, fondata dai fratelli Luca e Davide Salata. Una performance immersiva di 15 minuti per 7 spettatori per volta, che invita il pubblico a comprendere la profondità del mare e le storie che esso racchiude. Un'esperienza di "apnea" emotiva che permette di riflettere su come l'acqua sia stata un elemento cruciale per la ricerca della vita, da Ulisse a Noè, fino al piccolo profugo siriano Alan Kurdi.

Contemporaneamente, alle 17:00, l’Auditorium di Santa Chiara ospita lo spettacolo teatrale di Annachiara Vispi, “Sei la fine del mondo (letteralmente)”, selezionato dai Visionari, il gruppo di 44 cittadini della Valtiberina che contribuiscono alla programmazione del Festival selezionando 9 titoli. Il lavoro è una riflessione sul pensiero eco-femminista nel mondo che ci circonda: uno spettacolo multidisciplinare che unisce parola, corpo e video, raccontando la correlazione tra il degrado della natura e la subordinazione femminile.

A seguire, alle 18:15 a Piazza Torre di Berta, il danzatore e coreografo toscano Michelle Scappa presenta “There is a Planet”, una ricerca coreografica che celebra l'unicità dei luoghi naturali, ispirata dall’omonima opera dell’architetto Ettore Sottsass. Scappa, insieme ad Emanuel Santos, coinvolge il pubblico in un viaggio visivo e sensoriale, centralizzando gli sguardi e guidandoli a osservare lo spazio circostante. Un vero e proprio inno ecologista che invita a riflettere sulla bellezza e fragilità del nostro pianeta.

Alle 19:15, ai Giardini di Piero, proseguono i concerti organizzati da Effetto K con artisti emergenti e affermati del panorama musicale europeo: questa volta, l’ora dell’aperitivo sarà animata dal live di Druga. Sul palco, il cantante e chitarrista Andra “Druga” Franchi, il batterista Andrea Melani e un ospite a sorpresa.

Alle 20:15, altro appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia. Giamaria Borzillo, vincitore della Menzione Speciale del bando registi under 30 della Biennale di Venezia 2020, porta in scena in anteprima “Femenine”. I danzatori si muovono in uno spazio queer e trasversale, creato per e dalla musica di Julius Eastman, un genio musicale amato, dimenticato e oggi riscoperto.

Alle 21:40, presso il Chiostro di San Francesco, il Teatro dei Borgia presenta in prima assoluta lo spettacolo “F.U:S. Fottuti, Utopisti e Sognatori. Ovvero Cechov senza più betulle”. Una mordente riflessione sul rapporto tra essere umano e occupazione , dal punto di vista di un lavoratore dello spettacolo.

Alle 22:40, al Chiostro di Santa Chiara, ultimo spettacolo di danza del giorno con Adriano Bolognino. “Rua Da Saudade” nasce come un omaggio allo scrittore portoghese Fernando Pessoa. Quattro danzatrici esplorano la propria intima forma di saudade, il sentimento della nostalgia che attraversa la cultura portoghese.

Come ogni sera, dalle 23:00 in poi, il dopofestival ai Giardini di Piero a cura dei Citti del Fare: questa volta è il turno di Jolly House.