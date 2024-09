Il Mercatino dei Ragazzi del Calcit a Ceciliano

Arezzo, 20 settembre 2024 – Il Mercatino dei Ragazzi di Ceciliano cambia formula e si prepara a tornare con una nuova edizione il 22 settembre 2024, con un'importante novità: L’ evento si svolgerà nel cuore del paese, sotto il campanile nel piazzale della chiesa, e non più nell'area industriale come in passato.

L'edizione di quest'anno ha l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del Progetto Scudo e di promuovere la prevenzione oncologica, coinvolgendo la comunità e le nuove generazioni nei valori del Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori.

La giornata non si limiterà ai tradizionali banchini di beneficenza organizzati dai tanti cittadini coinvolti e dagli amici del Calcit di Ceciliano: sarà infatti arricchita da un pranzo sociale, giochi, intrattenimenti e tanta musica con l'esibizione del coro "EVA Ensemble" composto da 20 unità nella messa dedicata al Calcit. Il campanile della chiesa di Ceciliano farà da cornice a questa giornata di solidarietà, intitolata "Il campanile della solidarietà", durante la quale gli organizzatori attendono numerosi visitatori per unire la comunità sotto il segno della beneficenza.

Programma della giornata:

• Inizio alle ore 8.00 con l'allestimento dei banchi;

• Dalle 9:30, il gruppo musicale Ardacapo si esibirà in un repertorio di stornelli e canzoni popolari;

• Alle ore 11:00 ci sarà la Santa Messa dedicata al Calcit con il coro "EVA Ensemble" composto da 20 unità;

• Alle ore 13:00 Pranzo sociale che si terrà presso i locali del ristorante-pizzeria Orso Bruno che ha deciso di devolvere tutto l'incasso al Progetto Scudo;

• A partire dalle 15:30, ci sarà un'esibizione degli allievi del soprano Stefania Paddeu accompagnati dal chitarrista Andrea Amoruso, allievo di Giorgio Albiani e Roberto Rossi.

Il vicepresidente del Calcit, Siro Piantini, sottolinea l'importanza di questa edizione, che rappresenta un nuovo format rispetto ai tradizionali mercatini dei ragazzi: "Sarà un'occasione speciale per unire un paese, una comunità attraverso lo svago, divertimento e shopping solidale, a favore del progetto Scudo. L'intero ricavato sarà devoluto a questa importante iniziativa".

Una domenica all'insegna del divertimento, della musica e soprattutto della solidarietà, in cui ogni piccolo gesto contribuirà a sostenere la lotta contro i tumori.