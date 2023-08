Il ciclo di incontri Alti Scaffali: Alessandro Barbero e Federico Rampini ospiti in Fortezza

Arezzo, 9 agosto 2023 – Nomi di grande prestigio in occasione del ciclo Alti Scaffali organizzato da Biblioteca Città di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con Feltrinelli point Arezzo.

Biglietti su Discover Arezzo e Ticketone. Prevendita dalle 10 di giovedì 10 agosto, 13 euro il primo settore e 10 euro gli altri con le tradizionali riduzioni per over 65 e minori di 18 anni. Informazioni: Feltrinelli point Arezzo WhatsApp 3479251722, Biblioteca Città di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo.

Due gli appuntamenti: il primo settembre sarà ospite Alessandro Barbero con l’incontro dedicato a “Brick for Stone”, il suo ultimo libro edito da Sellerio con al centro l’attentato alle Torri Gemelle, evento che ha segnato gli ultimi 22 anni di storia e la vita quotidiana di milioni di persone. A seguire, Barbero risponderà alle domande del pubblico e aprirà alla storia del territorio con le consuete competenza e capacità divulgativa.

La seconda conferenza sarà il 16 settembre con Federico Rampini e avrà per titolo: “Africa, dove si gioca il nostro futuro”. Nell’occasione, Rampini lancerà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “La speranza africana”. In Africa si concentrerà la crescita della popolazione mondiale, in Africa ci sono le materie prime di cui il mondo ha bisogno nella sua transizione a un’economia sostenibile. Su quel continente domina tuttavia una narrazione catastrofista, in cui fanno notizia sciagure e sofferenze e l’Occidente vi mescola complessi di colpa e una cultura degli aiuti che spesso crea dipendenza e corruzione.

Servono davvero poche parole per presentare entrambi i protagonisti, notissimi al pubblico televisivo, giornalistico, dei lettori e del web: Alessandro Barbero, storico e scrittore, apprezzatissimo a livello internazionale, è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale a Vercelli. Scrive su La Stampa e Tuttolibri, Collabora al programma televisivo Superquark e alle trasmissioni a.C.d.C. e Passato e Presente in onda su Rai Storia.

Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, è stato vicedirettore del Sole 24 Ore, editorialista, inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York per la Repubblica. Ha insegnato alle università di Berkeley, Shanghai e Bocconi. È membro del Council on Foreign Relations, il più importante think tank americano di relazioni internazionali. Come esperto di geopolitica è public speaker per The European House - Ambrosetti.

Appuntamento sempre alle 18 in fortezza con il presidente della biblioteca Alessandro Artini nella veste di moderatore. È proprio Artini a sottolineare come “Alti Scaffali prosegua nella sua prestigiosa ‘collezione’ che annovera già Carlo Cottarelli, Lirio Abbate, Alessandro Bettini, Sara Lucaroni, Luigi Zoja, Cristina dall’Acqua, Silvia Romani. Con l’intento sempre di portare ad Arezzo i migliori pensatori nazionali e internazionali e creare occasioni d’incontro e approfondimento. E contiamo di non fermarci qui”.

“Un’offerta alla città – ha aggiunto il direttore della fondazione Lorenzo Cinatti – un regalo inatteso che arricchisce la fortezza e il programma estivo all’insegna dello spirito di servizio che caratterizza l’operato della Fondazione".

Silvia Neri del cda della biblioteca: “invito il pubblico a restare seduto a conclusione dei dibattiti perché riserveremo il palco agli Avanzi di Balera, Santino ‘Penna’ Cherubini, Alessandro Lisi e Francesco Maria Rossi: il celebre trio di ‘antropologi aretini’ interverrà sui temi trattati con la consueta indole dissacrante e umoristica”.