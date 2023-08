Il 18esimo Festival Europeo di Musica e Danza Popolare

Arezzo, 5 agosto 2023 – Radici, memoria, tradizione sono categorie che ricorrono spesso quando si parla di futuro: recuperare, testimoniare e valorizzare una cultura sommersa che costituisce l’identità peculiare di ogni comunità.

Con il Festival Europeo di Musica e Danza Popolare, la Compagnia “Il Cilindro” ha inteso ricollocare la propria attività artistica all’interno dell’incontro di culture diverse, della filosofia dello scambio e della conoscenza fra gruppi che hanno una provenienza diversa ma una comune collocazione antropologica all’interno della società rurale.

Negli spettacoli spesso si prendono in esame i riti di passaggio, quelle date cruciali nella vita degli individui come la nascita, gli innamoramenti, il matrimonio, le feste… o i riti legati agli eterni appuntamenti con il passaggio delle stagioni o il ciclo dell’anno… vicende che in ogni tempo e in ogni società hanno accompagnato la cultura popolare e che sono trasmesse mediante una lingua dei corpi, fatta di suoni antichi, balli e canti, con un linguaggio universale compatibile con la filosofia dello scambio e della conoscenza reciproca.

Antico e nuovo che nella Compagnia “il Cilindro” è diventato… persone.

Il gruppo che si esibirà al Festival con balli tipici della Valdichiana e della Toscana, come il “Trescone”, ha subìto, infatti, un profondo rinnovamento e accanto agli storici “artisti” che da tanti anni animano la Compagnia, c’è un gruppo di giovani cresciuti insieme al Festival e ragazzi che si sono avvicinati a questa esperienza grazie all’attività di formazione che da anni, la Compagnia, esplica con corsi scolastici o extrascolastici.

Di rilievo anche i gruppi ospiti.

Il Gruppo Folk “Kalina”, Polonia, gruppo artistico dell’Università di educazione Fisica di Wroclaw (Breslavia), che presenterà danze e canti regionali e nazionali polacchi.

Il Gruppo folk “Li Matti de Montecò”, Marche, con il tipico “Saltarello marchigiano”. Il gruppo è sorto nel 2007 per far rivivere e conoscere le Marche nell’aspetto della sua vita quotidiana di un tempo quando non esistevano ancora la frenesia e lo stress dei tempi moderni.

Il gruppo Folcloristico “Città dei Trulli” di Alberobello, Puglia, con la “Pizzica”, formato da circa 30 elementi tra ballerini, canterini e musici, continua a portare per il mondo la tipica festa che si svolgeva nelle aie delle masserie alla fine dei periodi lavorativi della mietitura o della vendemmia quando ci si riuniva per ritemperare lo spirito e i muscoli con cibi tradizionali, vino, canti e balli.

Vi aspettiamo Sabato 12 agosto 2023 a Cortona (AR) in piazza Signorelli

Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle ore 21.30