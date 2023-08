I Soliti Idioti, ritorno di un idillio "Versiliana, stiamo arrivando"

Come le coppie che nella vita si amano e si allontanano, per poi ripartire più affiatate di prima, anche Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio hanno interrotto dieci anni di silenzi e sono tornati a far ridere il loro pubblico con un entusiasmo incredibile. Per il duo comico, meglio noto come I Soliti Idioti, gli stimoli sono doppi visto che domani per la prima volta calcheranno il palco del Festival della Versiliana con il “Fiodena summer tour“ (inizio alle 21,30). Che già fa ridere solo per il titolo, dato che ricorda una delle battute di un loro famoso personaggio, quel padre che in romanesco dà del “fijo de ’na mign...“ al figlio che rifiuta di farsi uno spinello.

"Il messaggio è chiaro: chi non viene allo spettacolo – ironizza Fabrizio – è un ’fijo de ’na mign...’. Siamo davvero carichi, dopo le sei date fatte ad aprile ci stiamo divertendo tanto in questo tour estivo. Ogni data fa storia a sé ed è diversa dalle altre. Anche per l’energia che troviamo tra il pubblico: siamo curiosi di assaporare le vibrazioni della Versiliana". Poi un assaggio dello show: "Porteremo in scena i personaggi più famosi della nostra sitcom che andò in onda su Mtv per quattro stagioni: padre e figlio, i bambini, i gay, i tennisti, i tamarri e così via. Ne succederanno di tutti i colori, il pubblico assisterà a cose pazzesche e scioccanti, devono prepararsi a tutto. Ci cambieremo velocemente tra un personaggio e l’altro, usando video e altri stratagemmi, sarà come vedere 7-8 spettacoli in uno". Infine una battuta sul loro successo: "Raccontiamo la società e gli italiani con il nostro occhio. Quando sei onesto e racconti la verità fai sempre centro. Il primo meccanismo della comicità è riconoscersi in qualcosa, ad esempio una fila alle Poste".

Sulla cresta dell’onda dal 2009 al 2012, I Soliti Idioti si sono fermati per dieci anni a causa di incomprensioni poi sanate, come conferma Francesco. "La separazione è stata pesante – dice – anche dal punto di vista umano. Fabrizio è un amico: come nel film ’Ovosodo’, quando mi lasciavo con una ragazza andavo a dormire da lui. Sono grato alla vita per averlo ritrovato con un rapporto ancora più forte e sincero. Ora diamo un peso diverso allo spettacolo, ci sentiamo liberi e indipendenti: è una grande fortuna e privilegio". Con un messaggio di solidarietà al suo amico-collega per lo sfratto da Roma del programma “Viva Rai2“ di Fiorello, in cui lavorava anche Fabrizio: "Fiorello aveva eliminato il confine tra schermo e realtà con un format innovativo e in mezzo alla strada. I cittadini che hanno protestato sono schiavi dell’abitudine del popolo italiano. So che la Versilia si è candidata per ospitarlo: sarebbe un’ottima location".

Daniele Masseglia