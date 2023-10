I cent’anni di Zeffirelli. Omaggio di Omar Galliani

"Madama Butterfly" di Puccini, che ancora oggi viene riproposta nell’allestimento storico che il maestro Franco Zeffirelli eseguì per l’Arena di Verona, rivive attraverso l’arte. È questo infatti il soggetto cui l’artista Omar Galliani si è ispirato per rendere omaggio al grande regista e scenografo nel centenario dalla nascita. Ed è così che è nata "Un’Opera per Zeffirelli", l’installazione che i visitatori della Fondazione Franco Zeffirelli di piazza San Firenze potranno ammirare nella Sala Musica fino al 30 novembre, cogliendo l’occasione per fare uno straordinario viaggio nella storia, nel cinema e nell’arte visitando le stanze dell’attiguo Museo Zeffirelli che espongono bozzetti di scena, disegni e figurini di costumi. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione.

L’installazione di Galliani, maestro indiscusso del disegno, assume il carattere di una messinscena teatrale, unendo più parti in un’unica creazione. Durante il mese di apertura, si terranno alcuni "concerti al buio" a cura del Conservatorio Cherubini. Galliani terrà inoltre una masterclass dal titolo "Dal disegno all’installazione", rivolta a docenti, studenti e diplomati delle Accademie di Belle Arti e delle scuole di alta formazione (info e iscrizioni sul sito www.fondazionefrancozeffirelli.com). La Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, presieduta da Pippo Zeffirelli, si pone dunque sempre più come centro culturale e formativo per Firenze per le arti dello spettacolo, grazie alla presenza dell’archivio e della biblioteca personali del Maestro, patrimonio riconosciuto di interesse nazionale dal Ministero della Cultura.

I giovani durante l’anno possono beneficiare del prestigioso palcoscenico della Sala Musica per spettacoli e concerti, e altrettanto importante è l’impegno della Fondazione nella formazione. Durante l’anno sono organizzati numerosi incontri con grandi nomi e professionisti affermati che hanno collaborato col Maestro. Masterclass con Massimo Luconi su regia e recitazione, workshop di Daniele Nannuzzi, David di Donatello nel 2013, sull’illuminazione teatrale, e quelli di Carlo Centolavigna per la scenografia. La Fondazione svolge anche un’intensa attività con le scuole di ogni ordine e grado. Tutte le attività sono selezionate e sovrintese dal presidente e da sempre alter ego del Maestro, Pippo Zeffirelli, con allievi provenienti non solo dall’Italia.

